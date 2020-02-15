第四届“书香洛阳·河洛诗词大会”总决赛举行

昨日下午，2020洛阳河洛文化旅游节专项活动之一——第四届“书香洛阳·河洛诗词大会”总决赛在洛阳广播电视台2号演播厅举行。 昨日下午，2020洛阳河洛文化旅游节专项活动之一——第四届“书香洛阳·河洛诗词大会”总决赛在洛阳广播电视台2号演播厅举行。经过紧张激烈的角逐，来自航空工业导弹院的陈智芳、重庆选手彭赛、红山乡卫生院的李宝荣分别荣获成人组前三名。 第四届“书香洛阳·河洛诗词大会”由市委宣传部主办，洛阳广播电视台承办。本届“书香洛阳·河洛诗词大会”分幼儿组和成人组，共有千余名选手报名参赛，年龄最大的54岁，最小的4岁。26名选手经过海选、初赛等环节进入复赛，继而进行角逐，优胜选手进入决赛。 该活动相关负责人介绍，本届“书香洛阳·河洛诗词大会”继续秉承彰显地域特色、弘扬河洛文化、推介洛阳的文化内涵，不仅让一些市民耳熟能详的古诗词更加深入人心，还推广和普及了一些鲜为人知的“河洛诗词”。(记者 李冰)