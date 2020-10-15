李枝荣，1920年1月出生于新乡市原阳县，1942年嫁到龙门花园村，至今仍生活在这里。今年1月，李枝荣过完百岁生日。她大半生务农，常年和庄稼打交道。由于年轻时家里条件不好，吃过不少苦，因此，她一向很节俭。

陪老人赏花

个人经历

李枝荣，1920年1月出生于新乡市原阳县，1942年嫁到龙门花园村，至今仍生活在这里。今年1月，李枝荣过完百岁生日。她大半生务农，常年和庄稼打交道。由于年轻时家里条件不好，吃过不少苦，因此，她一向很节俭。如今，年纪大了，她仍然闲不住，常常在自家院子里走走。偶尔，她还自己上街买烧饼。李枝荣育有3个女儿和1个儿子，现在老人和儿子一起居住。3个女儿轮流来照看她，给她做饭，陪她聊天。她的重孙子已上班了，四世同堂，一家人其乐融融。