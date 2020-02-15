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洛阳首次针对“三区”融合营商环境开展测评

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-15 08:26

　　深化“放管服”改革、优化营商环境，是激发市场主体活力和发展动力的关键之举，是加快洛阳副中心城市建设步伐的重要支撑。13日上午，我市正式启动2020年“三区”融合高质量发展优化营商环境评估工作，这也是我市首次针对“三区”融合营商环境开展测评。

　　此次评估由世界知名会计师事务所普华永道统筹进行，将在上一年自贸区洛阳片区营商环境评估指标体系的基础上，对“三区”融合营商环境进行更加全面的评估。评估共包含24个一级指标、107个二级指标，将按照“全生命周期：营商环境”“营商吸引力”“营商国际水平”“城市高质量发展水平”4个指标维度，得出整体营商环境客观、公正且可比的结论，助力打造法治化、国际化、便利化的一流营商环境。

　　“此次评估与上一年评估具有衔接性，通过持续跟进，能够核对上一期发现的问题及整改情况并列出新一期的督查问题清单。”普华永道相关负责人表示。

　　此外，本期评估指标体系包含了国家发改委新版营商环境评估的全部指标及世界银行指标，将为对标国内外先进地区的评估结果提供基础支持。在具体执行中，最终评估报告还将参考《国务院办公厅关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》，梳理归纳出“高质量发展水平”指标维度，并重点关注“‘互联网+政务服务’水平”“对外开放水平”等事项。

　　去年年底发布的《自贸区洛阳片区2019营商环境评估报告》显示，去年洛阳片区营商环境整体得分为78.51分，对标世界银行计算标准综合得分为79.32分，高于我国平均水平5个名次，模拟世界银行排名第26。(记者 陈曦 通讯员 马素连)
[ 责任编辑：崔利利]
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