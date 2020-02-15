洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天阴天有小雨 气温10℃到14℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-15 08:12

　　持续的阴雨天，心情仿佛也跟着受到影响。

　　秋天自带伤感属性，自古以来，中国文人就爱在秋天伤怀。“万里悲秋常作客，百年多病独登台。”“无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。”

　　秋天心情低落，甚至还有了一个专门的词叫悲秋。悲秋，一方面受外在因素影响，如生活中遇到的不顺、累积的压力等；另一方面也受内在生理因素的影响。我们大脑底部有一个叫松果体的腺体，它分泌的褪黑激素能诱人入睡，使人意志消沉。秋天，随着日照时间缩短，松果体分泌褪黑激素的机会相对增多，人就更容易产生消极情绪。

　　此外，在低温条件下，人体新陈代谢和生理机能受到抑制，也容易导致情绪低落，甚至会出现心慌、失眠等症状。西方医学把这些不适称为季节性情感障碍综合征，也叫低温抑郁症。

　　不过，出现偶尔的情绪波动很正常，不妨试着和好友聊聊天，舒缓一下压力，也可以尝试看一些喜剧，进行自我调适。明天阴雨远去，阳光即将回归，希望您的心情也能像阳光一样灿烂。

　　下面来看一下我市今明两天具体的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，今天受短波槽和冷空气影响，我市阴天有小雨，南部山区局地有中雨，偏西风2级到3级，气温10℃到14℃。明天多云转晴天，西北风3级到4级，气温10℃至18℃。周六、周日也都是晴好天气。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳兴洛湖公园空中“乐道”全线建成...
  • 洛阳这场国家级大赛将在“央视频”全...
  • 《洛阳市2020—2021年秋冬季大气污染...
  • 李亚在调研博物馆建设工作时强调：在...
  • 9月洛阳网“百姓呼声” 回复率为96.8%...
  • 看！陆浑水库上，乘风破浪的“老司机...
  • 洛阳这场秋雨，有人工增雨的功劳
  • 秋雨连绵秋意浓 秋菊娇艳惹人爱
  • 刚刚公示！洛阳这些人拟获国家级表彰！
  • 国际范儿！一场国际农业合作博览会将...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月14日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    百岁老人李枝荣：早睡...
    汝阳县三屯镇杜沟村：...
    秋雨连绵秋意浓 秋菊娇...
    伊川县上元村脱贫户金...
    精彩热帖

    蜂蛾

    路边的粉黛子

    七彩丹霞美如画

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605