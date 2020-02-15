洛阳今天阴天有小雨 气温10℃到14℃

今天受短波槽和冷空气影响，我市阴天有小雨，南部山区局地有中雨，偏西风2级到3级，气温10℃到14℃。

持续的阴雨天，心情仿佛也跟着受到影响。

秋天自带伤感属性，自古以来，中国文人就爱在秋天伤怀。“万里悲秋常作客，百年多病独登台。”“无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。”

秋天心情低落，甚至还有了一个专门的词叫悲秋。悲秋，一方面受外在因素影响，如生活中遇到的不顺、累积的压力等；另一方面也受内在生理因素的影响。我们大脑底部有一个叫松果体的腺体，它分泌的褪黑激素能诱人入睡，使人意志消沉。秋天，随着日照时间缩短，松果体分泌褪黑激素的机会相对增多，人就更容易产生消极情绪。

此外，在低温条件下，人体新陈代谢和生理机能受到抑制，也容易导致情绪低落，甚至会出现心慌、失眠等症状。西方医学把这些不适称为季节性情感障碍综合征，也叫低温抑郁症。

不过，出现偶尔的情绪波动很正常，不妨试着和好友聊聊天，舒缓一下压力，也可以尝试看一些喜剧，进行自我调适。明天阴雨远去，阳光即将回归，希望您的心情也能像阳光一样灿烂。

下面来看一下我市今明两天具体的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，今天受短波槽和冷空气影响，我市阴天有小雨，南部山区局地有中雨，偏西风2级到3级，气温10℃到14℃。明天多云转晴天，西北风3级到4级，气温10℃至18℃。周六、周日也都是晴好天气。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）