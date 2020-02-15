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洛阳这场秋雨，有人工增雨的功劳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 20:46

　　14日，记者从市人工影响天气办公室(简称市人影办)获悉：我市这场淅淅沥沥的秋雨，就有人工增雨的功劳。

　　市人影办相关负责人说，前期我市北中部地区土壤墒情较差，气象部门高度关注10月13日到15日的降雨天气过程，提前做好了人工增雨准备。13日16时，全市各人工影响天气作业点全部就位，当天下午到夜里，在省人影中心和空域管理部门的密切配合下，气象部门抓住有利作业时机、在全市范围内成功开展了大范围、多批次的人工影响天气作业，增墒效果显著，空气质量也得到了有效改善。

　　这场雨有多大呢？12日20时至14日17时国家观测站降雨量(毫米)分别为：新安38.8、宜阳37.9、洛宁28.1、市区28、伊川27.7、栾川26.3、孟津26.1、嵩县25.8、偃师24.5、汝阳23.7。

　　同时段乡镇站雨量较大的为：宜阳县盐镇41.8毫米、宜阳县宋村41.6毫米、新安县曹村39毫米。25毫米以上有174个站，10毫米以上有80个站。

　　市气象台预计，今天夜里到明天白天阴天有小雨，南部山区局地有中雨，偏西风2到3级，气温10℃至14℃。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 牛一鸣 许方璐)
[ 责任编辑：席倩倩]
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