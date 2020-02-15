“东方红”驰骋“黑土地”！中国一拖研发的无人驾驶拖拉机参与了这项“全球首个”项目

近日在黑龙江建三江，一场农机无人化“大练兵”在当地一个农业项目中轰轰烈烈地进行着。

近日在黑龙江建三江，一场农机无人化“大练兵”在当地一个农业项目中轰轰烈烈地进行着。

中国工程院院士、华南农业大学教授罗锡文连续用了多个“最”表达了对该项目的高度评价——这是目前国内外针对主粮作物的规模最大、参加试验示范的农机设备最多、作业环节项目最全、无人化技术最先进、农机田间作业无人化程度最高的无人化农场项目，也是迄今为止全球首个超万亩无人化农场试验示范项目！

项目全名叫作北大荒建三江-碧桂园无人化农场项目。作为我国农机龙头企业，中国一拖研发的两款无人驾驶拖拉机在此顺利完成首轮全周期农耕无人化作业任务，用“洛阳创新”助力全球首个超万亩无人化农场建设。于本月11日开展的北大荒建三江-碧桂园无人化农场项目农机无人驾驶作业现场演示，是国内外先进智能农机装备针对大豆、玉米、水稻三大作物全流程无人化作业的首次集中展示。

此次也是中国一拖继今年6月顺利完成该项目首次农业场景无人化作业测试后，再次应邀参与现场演示。在上轮测试中，东方红大马力无人驾驶拖拉机曾与国内外知名农机产品同台竞技，并在旱田播种、水田打浆、平地作业等项目中表现突出，成为此次测试中唯一符合整体要求、实现全部规定农业场景无人化作业的产品。

“除了大马力拖拉机外，这回我们派出了新研发的重型拖拉机参与无人驾驶农机作业‘大考’。”一拖集团物资装备有限公司副总经理姜斌表示。此次新“出战”的东方红-LF2204拖拉机，运动控制精度达2.5厘米，依靠配备的毫米波雷达可同时检测200多个目标点的距离和速度，整体具备远程一键启动，自动路径规划及导航、自动换向、自动刹车、远程遥控随时干预等多项功能。

与夏季测试相比，该轮“大练兵”主要针对秋季作业，让无人驾驶拖拉机、插秧机、收割机等设备分别在大豆、玉米、水稻田里进行农业生产全流程的无人化作业。最终，两台东方红拖拉机参与了路径规划、路径跟踪、自动调头等全部相关项目，其千米直线跟踪误差只有几厘米，相较于人工驾驶质量大大提高，被专家评为首轮全周期农耕无人化作业表现最稳定的农机。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 陶建华 文图)