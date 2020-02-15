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看！陆浑水库上，乘风破浪的“老司机”……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 18:23

　　“接下来将进行过狭窄航道比赛，请选手们做好准备。”14日，洛阳市嵩县陆浑水库上白浪翻飞，几艘海事船在雨中乘风破浪，一会儿进行360°“转身”，一会儿小心翼翼地驶过障碍物……

　　当天，由省交通运输厅、省交通工会主办的2020年中国技能大赛河南省航务海事公务船舶驾驶员职业技能竞赛在此举行。经过理论考试，来自全省16个海事部门的60余名选手在陆浑水库上进行实操考试，精彩的场面引人瞩目。

　　洛报融媒记者了解到，目前，洛阳市有5个港区、3个中小型港口、6座客运码头，300余艘各类船舶；全市4个库区被河南省交通运输厅授予“示范库区”等荣誉称号，其中包括作为此次竞赛实操考试场地的陆浑水库。

　　陆浑水库通航水域面积为3500万平方米，拥有各类营运船舶106艘，其水运码头工程是河南省水运码头示范样板工程，于2017年投用，可提供运输、应急救援等服务，有利于保护陆浑水库一级饮用水源地、发展旅游产业、带动群众就业增收。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 周霖 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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