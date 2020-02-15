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洛阳这场国家级大赛将在“央视频”全程直播
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 18:23

　　15日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖进入紧张的走台阶段，来自全国各地的17支优秀舞蹈团队将在洛阳大展身手。

　　按照安排，中国舞蹈“荷花奖”古典舞研讨会将于16日上午举行，当日19时，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖演出将在洛阳市会议中心举行，最终选出3个“古典舞奖”。

　　这样一场高级别的舞蹈盛宴，观众如何参与？洛报融媒记者从主办方获悉，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖演出将在“央视频”全程直播，具体时间安排如下——

　　●16日18：15，直播探秘古典舞评奖活动后台。

　　●16日19：00，全程网络直播古典舞评奖演出。

　　●16日演出结束后至22日连续7天，观众可在“央视频”客户端为喜爱的作品投票。

　　参与第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖的都有哪些作品？咱们一起看一看——

　　●《榫卯》

　　演出单位：浙江音乐学院

　　●《茉莉芬芳》

　　演出单位：上海戏剧学院舞蹈学院、上海戏剧学院附属舞蹈学校

　　●《并蒂莲》

　　演出单位：广东省舞蹈家协会

　　● 《月出佼人》

　　演出单位：中国歌剧舞剧院舞剧团

　　●《雨歇》

　　演出单位：广西艺术学院舞蹈学院

　　●《角儿》

　　演出单位：沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校

　　●《涟漪》

　　演出单位：武汉音乐学院

　　●《落红渐去更护花》

　　演出单位：绵阳市艺术学校

　　●《守望》

　　演出单位：北京舞蹈学院

　　●《唐宫夜宴》

　　演出单位：郑州歌舞剧院

　　●《一缎?丝语》

　　演出单位：杭州歌剧舞剧院

　　●《西施别越》

　　演出单位：浙江艺术职业学院

　　●《雨花石的等待》

　　演出单位：南京艺术学院舞蹈学院

　　●《逍遥愁》

　　演出单位：中国歌剧舞剧院

　　●《大河三彩》

　　演出单位：洛阳歌舞剧院演艺有限公司

　　●《奈何秋》

　　演出单位：中央戏剧学院

　　●《乐悠悠》

　　演出单位：四川艺术职业学院

(洛报融媒记者 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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