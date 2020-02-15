洛阳这场国家级大赛将在“央视频”全程直播

15日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖进入紧张的走台阶段，来自全国各地的17支优秀舞蹈团队将在洛阳大展身手。

15日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖进入紧张的走台阶段，来自全国各地的17支优秀舞蹈团队将在洛阳大展身手。 15日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖进入紧张的走台阶段，来自全国各地的17支优秀舞蹈团队将在洛阳大展身手。 按照安排，中国舞蹈“荷花奖”古典舞研讨会将于16日上午举行，当日19时，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖演出将在洛阳市会议中心举行，最终选出3个“古典舞奖”。 这样一场高级别的舞蹈盛宴，观众如何参与？洛报融媒记者从主办方获悉，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖演出将在“央视频”全程直播，具体时间安排如下—— ●16日18：15，直播探秘古典舞评奖活动后台。 ●16日19：00，全程网络直播古典舞评奖演出。 ●16日演出结束后至22日连续7天，观众可在“央视频”客户端为喜爱的作品投票。 参与第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖的都有哪些作品？咱们一起看一看—— ●《榫卯》 演出单位：浙江音乐学院 ●《茉莉芬芳》 演出单位：上海戏剧学院舞蹈学院、上海戏剧学院附属舞蹈学校 ●《并蒂莲》 演出单位：广东省舞蹈家协会 ● 《月出佼人》 演出单位：中国歌剧舞剧院舞剧团 ●《雨歇》 演出单位：广西艺术学院舞蹈学院 ●《角儿》 演出单位：沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校 ●《涟漪》 演出单位：武汉音乐学院 ●《落红渐去更护花》 演出单位：绵阳市艺术学校 ●《守望》 演出单位：北京舞蹈学院 ●《唐宫夜宴》 演出单位：郑州歌舞剧院 ●《一缎?丝语》 演出单位：杭州歌剧舞剧院 ●《西施别越》 演出单位：浙江艺术职业学院 ●《雨花石的等待》 演出单位：南京艺术学院舞蹈学院 ●《逍遥愁》 演出单位：中国歌剧舞剧院 ●《大河三彩》 演出单位：洛阳歌舞剧院演艺有限公司 ●《奈何秋》 演出单位：中央戏剧学院 ●《乐悠悠》 演出单位：四川艺术职业学院 (洛报融媒记者 智慧)