@洛阳人！“12340”或“0371-6187****”，近期接到这类电话别挂断

洛阳市民请注意！最近，如果您或者家人接到号码显示为“12340”或0371-6187开头的食品安全调查电话，千万别挂断——这不是骚扰电话，也不是诈骗电话。这是省食品安全满意度调查专线号码，表示您作为洛阳“代言人”，将对我市食品安全工作给予公正评价。

执法人员在检查食品安全

洛阳市民请注意！最近，如果您或者家人接到号码显示为“12340”或0371-6187开头的食品安全调查电话，千万别挂断——这不是骚扰电话，也不是诈骗电话。这是省食品安全满意度调查专线号码，表示您作为洛阳“代言人”，将对我市食品安全工作给予公正评价。

洛报融媒记者从洛阳市食安办、洛阳市市场监管局了解到，市委、市政府连年将食品安全列为重点民生实事，今年，特别将食品安全及示范创建工作纳入副中心城市建设重点任务。深入实施食品安全放心工程，启动智慧监管项目试点建设，全市中小学校、医院、养老机构等重点区域实现“明厨亮灶”高清监控全覆盖；大力推进“6S”规范化建设，建成24条“6S”标准化管理示范街区，1057家餐饮服务单位实现标准化管理；出台《洛阳传统名吃烹饪技艺牛肉汤》《洛阳传统名吃烹饪技艺羊肉汤》《洛阳传统名吃烹饪技艺新安烫面角》地方标准，食品安全更有保障；餐厨废弃物无害化资源化利用项目投入运行，杜绝“地沟油”回流餐桌；实施行政执法与刑事司法联席会议制度，依法严厉打击食品安全领域各类违法犯罪行为。去年以来，全市持续开展农药及农药残留、校园及学校周边食品安全整治“百日行动”等专项整治，共办理刑事案件332起，捣毁“黑作坊”“黑窝点”180个。今年8月，宜阳县、孟津县、洛宁县、洛龙区、吉利区已全部通过省级食品安全示范县(市)区创建验收，全市食品安全形势稳定向好。

执法人员在检查食品安全

一年一次的全市食品安全满意度调查已经开始，对涧西区、西工区、瀍河区、新安县4个县(区)创建省级食品安全示范县区的满意度调查也同时启动，这是食品安全工作的重要一环，关系食品安全惠民政策落地，关系全市700多万洛阳人“舌尖上的安全”。

您的认可，就是对我市食品安全及示范创建工作最大的支持和鼓励，接听电话不会收取您任何费用，您耐心回答调查人员提出的问题即可。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 吴银波 文/图)