人口普查会导致个人信息泄露吗？不必担心！

保证人口普查数据真实可靠、准确完整，是人口普查的核心要求。洛报融媒记者从市统计局了解到，人口普查中获得的能够识别或者推断单个普查对象身份的资料，必须严格保密，任何单位和个人不得对外提供、泄露。对于普查对象来说，个人信息安全是有充分保障的。

保证人口普查数据真实可靠、准确完整，是人口普查的核心要求。洛报融媒记者从市统计局了解到，人口普查中获得的能够识别或者推断单个普查对象身份的资料，必须严格保密，任何单位和个人不得对外提供、泄露。对于普查对象来说，个人信息安全是有充分保障的。

市统计局相关负责人表示，人口普查是重大的国情国力调查，涉及每一个人、每一个家庭及社会各个方面，需要社会各界及公众理解、支持与配合。为了充分保护人口普查对象的合法权益，《全国人口普查条例》在保护人口普查对象的权利方面作了严格规定。

《条例》规定，人口普查对象提供的资料，应当依法予以保密；单个人口普查对象资料，任何单位和个人都不得对外提供、泄露，不得作为对人口普查对象作出具体行政行为的依据，不得用于普查以外的目的；人口普查中获得的原始普查资料，要按照国家有关规定保存、销毁；对泄露或者向他人提供单个普查对象资料的行为，依法追究法律责任。

《条例》还规定，人口普查对象应当真实、准确、完整、及时地提供人口普查所需资料。人口普查对象应当如实回答相关问题，不得隐瞒有关情况，不得提供虚假信息，不得拒绝或者阻碍人口普查工作。

该负责人表示，第七次全国人口普查将采取电子化方式开展普查登记，登记方式的改变，减少了数据收集上报的中间环节，提高了普查数据质量，也加强了对个人信息安全的保障。

为使普查登记过程更加高效、顺利，广大市民可提前把身份证、户口簿等证件准备好，同时了解家中每位成员的身份证号码、受教育程度、外出成员的现住地址等基本信息。普查登记时，每户可由一位熟悉情况的成员作为申报人，如实回答普查员的提问，详细申报每位家庭成员的情况，以保证普查登记的准确性。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)