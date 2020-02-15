洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

人口普查会导致个人信息泄露吗？不必担心！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 17:37

　　保证人口普查数据真实可靠、准确完整，是人口普查的核心要求。洛报融媒记者从市统计局了解到，人口普查中获得的能够识别或者推断单个普查对象身份的资料，必须严格保密，任何单位和个人不得对外提供、泄露。对于普查对象来说，个人信息安全是有充分保障的。

　　市统计局相关负责人表示，人口普查是重大的国情国力调查，涉及每一个人、每一个家庭及社会各个方面，需要社会各界及公众理解、支持与配合。为了充分保护人口普查对象的合法权益，《全国人口普查条例》在保护人口普查对象的权利方面作了严格规定。

　　《条例》规定，人口普查对象提供的资料，应当依法予以保密；单个人口普查对象资料，任何单位和个人都不得对外提供、泄露，不得作为对人口普查对象作出具体行政行为的依据，不得用于普查以外的目的；人口普查中获得的原始普查资料，要按照国家有关规定保存、销毁；对泄露或者向他人提供单个普查对象资料的行为，依法追究法律责任。

　　《条例》还规定，人口普查对象应当真实、准确、完整、及时地提供人口普查所需资料。人口普查对象应当如实回答相关问题，不得隐瞒有关情况，不得提供虚假信息，不得拒绝或者阻碍人口普查工作。

　　该负责人表示，第七次全国人口普查将采取电子化方式开展普查登记，登记方式的改变，减少了数据收集上报的中间环节，提高了普查数据质量，也加强了对个人信息安全的保障。

　　为使普查登记过程更加高效、顺利，广大市民可提前把身份证、户口簿等证件准备好，同时了解家中每位成员的身份证号码、受教育程度、外出成员的现住地址等基本信息。普查登记时，每户可由一位熟悉情况的成员作为申报人，如实回答普查员的提问，详细申报每位家庭成员的情况，以保证普查登记的准确性。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区将建洛阳国际会议展览中心 丽春...
  • 市疾控中心：“懒汉病”患病人数上升 ...
  • 刚刚！“世界第一吊”交付洛阳中油一建
  • 李亚在河南科技大学调研座谈思政课改...
  • 多人桥上齐步走 空中“乐道”或“发抖”
  • 一男子钓鱼时不慎溺亡 珍爱生命远离危...
  • 今冬洛阳中心城区新增供热面积350.5万...
  • 金项链维修后少两颗珠子 金店老板因盗...
  • 河科大甘薯产业团队发挥人才技术优势 ...
  • 98岁老人赵世杰：当年，我在洛八办当...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月13日
  • · 咨询：洛阳市今年还有普通话等级考试吗
    • 精彩图片
    改造提升颜值增 丽景门...
    美！漫画里的洛阳，原...
    古都新生活 2020年“文...
    洛阳龙门至杭州东始发...
    精彩热帖

    雨中的兴洛湖公园

    绚秋

    秋日格桑花

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605