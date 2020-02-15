洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川警方破获一起交通肇事逃逸致人死亡案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-10-14 16:28

　　近日，伊川县公安局交警大队经过连续奋战，缜密侦查，成功破获一起交通肇事逃逸致人死亡案，有力保障了受害人家属的合法权益，维护了法律尊严，检验了公安交警的战斗力。

　　9月27日8时30分许，伊川县公安局交警大队事故值班室接到群众报警称：“一男子躺在倔丁路吕店镇孙窑村北路段，已死亡。”接报后，交警大队值班民警立即赶赴现场。经初查，死者系伊川县吕店镇孙窑村村民范某某，现场附近路面除有车辆遗留的刹车痕迹和血迹，无其他任何残留物。由于案情重大，出警民警立即上报大队领导，大队领导指示：国庆中秋节前发生此案，影响恶劣，要不惜一切代价尽快破案。随后，伊川县公安局交警大队抽调精干警力，成立专案组，并启动肇事逃逸案件处置应急预案，迅速开展侦查追逃工作。调查取证组民警全面勘查现场，提取痕迹证据；由于事故发生地卡口监控出现问题，案件一度陷入困境，之后通过调取吕店镇“蓝天卫士”环保监控系统相关视频，对事故发生时段经过此路段车辆进行重点分析，排查出豫KE***9号重型半挂牵引车有重大嫌疑。民警经查询该车辆信息，找到车辆驾驶人贾某才(男，51岁，系河南省新郑市人)据调查，曾于2013年3月左右因发生交通事故致人死亡，被新郑警方刑事拘留一年零二月，目前，没有取得驾驶资格证。对于“9·27”事故，他矢口否认，称自己绝对没有撞到人。其儿子贾某亮帮其掩饰隐瞒作伪证，这让该案又一次陷入了僵局，通过办案民警对案件的抽丝剥茧、对驾驶人的思想教育，贾某某最终对肇事逃逸的事实供认不讳，10月2日，办案民警将犯罪嫌疑人贾某才、贾某亮父子依法带回，对涉案车辆依法暂扣。

　　经查，9月27日8时30分许，贾某才驾驶车辆沿倔丁路伊川段由北向南行驶至吕店镇孙窑村北路段，将过马路的行人范某某撞到后逃逸，致范某某死亡。目前，违法行为人贾某才因交通肇事逃逸、贾某亮因提供虚假证言已被伊川县公安局依法拘留，案件正在进一步侦办中。

　　警方提醒：车祸猛于虎！发生交通事故后要立即报警，保护现场，抢救伤员，切不可逃逸，否则害人害己！（通讯员 崔琦 石伟召）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区将建洛阳国际会议展览中心 丽春...
  • 市疾控中心：“懒汉病”患病人数上升 ...
  • 刚刚！“世界第一吊”交付洛阳中油一建
  • 李亚在河南科技大学调研座谈思政课改...
  • 多人桥上齐步走 空中“乐道”或“发抖”
  • 一男子钓鱼时不慎溺亡 珍爱生命远离危...
  • 今冬洛阳中心城区新增供热面积350.5万...
  • 金项链维修后少两颗珠子 金店老板因盗...
  • 河科大甘薯产业团队发挥人才技术优势 ...
  • 98岁老人赵世杰：当年，我在洛八办当...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月13日
  • · 咨询：洛阳市今年还有普通话等级考试吗
    • 精彩图片
    改造提升颜值增 丽景门...
    美！漫画里的洛阳，原...
    古都新生活 2020年“文...
    洛阳龙门至杭州东始发...
    精彩热帖

    雨中的兴洛湖公园

    绚秋

    秋日格桑花

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605