伊川警方破获一起交通肇事逃逸致人死亡案

近日，伊川县公安局交警大队经过连续奋战，缜密侦查，成功破获一起交通肇事逃逸致人死亡案，有力保障了受害人家属的合法权益，维护了法律尊严，检验了公安交警的战斗力。

近日，伊川县公安局交警大队经过连续奋战，缜密侦查，成功破获一起交通肇事逃逸致人死亡案，有力保障了受害人家属的合法权益，维护了法律尊严，检验了公安交警的战斗力。

9月27日8时30分许，伊川县公安局交警大队事故值班室接到群众报警称：“一男子躺在倔丁路吕店镇孙窑村北路段，已死亡。”接报后，交警大队值班民警立即赶赴现场。经初查，死者系伊川县吕店镇孙窑村村民范某某，现场附近路面除有车辆遗留的刹车痕迹和血迹，无其他任何残留物。由于案情重大，出警民警立即上报大队领导，大队领导指示：国庆中秋节前发生此案，影响恶劣，要不惜一切代价尽快破案。随后，伊川县公安局交警大队抽调精干警力，成立专案组，并启动肇事逃逸案件处置应急预案，迅速开展侦查追逃工作。调查取证组民警全面勘查现场，提取痕迹证据；由于事故发生地卡口监控出现问题，案件一度陷入困境，之后通过调取吕店镇“蓝天卫士”环保监控系统相关视频，对事故发生时段经过此路段车辆进行重点分析，排查出豫KE***9号重型半挂牵引车有重大嫌疑。民警经查询该车辆信息，找到车辆驾驶人贾某才(男，51岁，系河南省新郑市人)据调查，曾于2013年3月左右因发生交通事故致人死亡，被新郑警方刑事拘留一年零二月，目前，没有取得驾驶资格证。对于“9·27”事故，他矢口否认，称自己绝对没有撞到人。其儿子贾某亮帮其掩饰隐瞒作伪证，这让该案又一次陷入了僵局，通过办案民警对案件的抽丝剥茧、对驾驶人的思想教育，贾某某最终对肇事逃逸的事实供认不讳，10月2日，办案民警将犯罪嫌疑人贾某才、贾某亮父子依法带回，对涉案车辆依法暂扣。

经查，9月27日8时30分许，贾某才驾驶车辆沿倔丁路伊川段由北向南行驶至吕店镇孙窑村北路段，将过马路的行人范某某撞到后逃逸，致范某某死亡。目前，违法行为人贾某才因交通肇事逃逸、贾某亮因提供虚假证言已被伊川县公安局依法拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：车祸猛于虎！发生交通事故后要立即报警，保护现场，抢救伤员，切不可逃逸，否则害人害己！（通讯员 崔琦 石伟召）