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绷紧纪律之弦，落实应尽之责丨洛阳中院召开党组中心组学习（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源： 2020-10-14 11:32

　　10月12日，洛阳中院组织召开党组中心组学习(扩大)会议。洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席并讲话。洛阳中院其他在洛院领导、党组中心组成员、各部门负责人参加了会议。党组成员、副院长刘宝主持会议。

　　会议传达学习了习近平总书记关于推动巡视工作向纵深发展重要论述摘录、《中国共产党巡视工作条例》《中共河南省委关于贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》等。

　　曲海滨强调，一要提高站位、高度重视。巡视工作就是要发现问题、形成震慑。全体干警要认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述精神，增强接受巡察监督的自觉性和责任感。要正确看待，把这次巡察作为接受党性教育、加强党性锻炼、经受组织考验的难得机会，推动法院各项工作再上新台阶。二要充分准备、积极配合。要把接受监督检查作为一项政治任务，以正确的态度、积极的状态配合好。要本着对组织负责、对事业负责、对同志负责、对自己负责的原则，积极主动汇报工作，实事求是反映问题，让巡察组能够客观全面、准确深入地了解情况。三要认真检视、立行立改。要强化整改落实和成果运用，努力做好巡察的“后半篇文章”。对巡察组提出的整改要求，要明确责任、强化措施、立行立改，并把整改工作置于巡察组和广大人民群众的监督之下，确保取得实效。各部门、各支部要在本周内组织本部门或支部全体党员对本次学习内容进行集中传达学习，确保会议精神传达到每一名干警，并制定相应迎接巡察的措施，认真加以落实。四要坚守本职、促进工作。要狠抓执法办案第一要务，将这次巡察工作作为进一步加强和改进法院工作的重要动力，同执法办案、优化营商环境、繁简分流改革等重点工作结合起来，认真查摆解决突出问题，推动工作作风、审判质效、履职能力的全面提升，更好履行服务大局、司法为民、公正司法职责使命，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。（通讯员 廖笑艳）
[ 责任编辑：李玉洁]
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