洛阳市保险行业协会组织开展金融知识宣传月宣传活动

日前，洛阳市保险行业协会组织我市各险企开展“金融知识宣传月”宣传活动，向消费者宣传基础金融知识，引导金融消费者和投资者自觉远离非法金融活动，抵制金融负能量。

日前，洛阳市保险行业协会组织我市各险企开展“金融知识宣传月”宣传活动，向消费者宣传基础金融知识，引导金融消费者和投资者自觉远离非法金融活动，抵制金融负能量。

其间，洛阳市保险行业协会围绕保险服务提升、消费维权处理等方面走访了我市几家保险公司，发现近期在寿险领域恶意“代理退保”现象高发，有部分中介机构以承诺帮助保险消费者办理全额退保为名，怂恿或冒充保险消费者向监管部门投诉，并向消费者收取高额手续费或诱导消费者购买所谓“高收益”理财产品。此类行为不仅扰乱保险市场正常经营秩序，而且最终损害保险消费者的合法权益。

为此，洛阳市保险行业协会提醒广大消费者擦亮眼睛，警惕“代理退保”风险，避免自身利益受到损失，消费者维权可通过正规的渠道办理。

“全额退保”莫轻信 背后藏三大风险

作为保险消费者，你有没有遇到这样的“热心来电”，对方自称“内部人士”或“保险公司”，可以帮你代办保险全额退保，或者转投高收益的理财产品。

2020年5月，我市某保险公司接到客户张先生委托代理机构投诉销售误导，要求全额退保。

接到投诉后，保险公司立即安排工作人员上门，向客户本人了解情况。经过与张先生面谈，工作人员了解到他最近资金有些紧张，所以才想到将保单退保来应急。由于不了解具体的退保流程，张先生在他人介绍下，与某中介机构签署代理协议，中介机构承诺可以帮张先生“全额退保”。张先生还向该中介机构交纳2000元现金作为定金，并提供了本人的身份证原件和保单原件。张先生解释，此次投诉并非客户本人所为，他对自己购买的保险产品有所了解，也是自己亲笔签名，不过，本人对投诉内容、形式、事项一无所知。

了解具体情况后，保险公司工作人员向张先生耐心解释代理退保背后存在的风险隐患。同时，向张先生出示了2020年4月银保监会网站发布的《关于防范“代理退保”有关风险的提示》，提醒“代理退保”至少存在三种风险，首先是失去正常保险保障风险，其次是资金受损或遭受诈骗风险，最后是个人信息泄露风险。

目前社会上有一些个人或社会团体以牟利为目的，通过网络平台、短信等方式发布“可办理全额退保”信息，以怂恿、诱导等手段让消费者委托其代理“全额退保”事宜，并以此收取消费者高额手续费，主要涉及传统寿险、健康险等人身保险产品。恶意退保不仅扰乱保险市场正常经营秩序，而且最终损害消费者自身合法权益，让消费者面临丢失原保险合同保障、增加保费、重新计算等待期、甚至被拒保等风险。

通过保险公司工作人员的耐心讲解后，张先生意识到“代理退保”存在的风险，连连表示感谢。随后，在保险公司的配合下，张先生顺利从中介机构取回定金及个人相关证件，并为其办理了正常退保。

选择正规渠道 依法合理维权

对于消费者来说，通过投诉反映问题、提出诉求，是消费者维护自身合法权益的正当手段。目前，保险公司处理投诉的渠道都相对完善，一旦客户想要办理相关业务可以选择正规的渠道。

“客户之所以会选择中介机构一方面是因为信息不对称，另一方面是对专业的保险知识不太熟悉，对保险公司的渠道不够了解。如果客户对保险公司的正常退保业务流程比较清楚，能通过正常的渠道顺利解决投诉，那么恶意代理退保乱象就能有效缓解。”中国人寿洛阳分公司相关负责人介绍，如果客户对保单有疑问或不满，可通过各个保险公司提供的正规投诉受理渠道进行投诉。比如，客户可以通过线上渠道(如公司官网和微信公众号)进行留言、拨打保险公司的全国性服务热线、或通过114查询当地公司的服务专线、主动联系保险公司的服务网点或保单服务人员等，保险公司会快速帮客户解决。

灵活使用保险产品 缓解资金压力

在前段时间的走访过程中我们发现，今年来,受特殊情况影响，有不少客户跟张先生一样，因个人资金紧张要求退保。再加上，一些中介机构“全额退保”的诱导，客户很容易进入“代理退保”的套路。

那么，如何针对客户的这些需求、痛点，帮他们缓解资金压力呢？

“保险的目的在于防患未然，客户在资金出现困难的时候，保险是最不应该舍弃的。”中国人寿洛阳分公司相关负责人介绍，针对客户短期资金出现紧张这一问题，保险公司有多种既不用退保又能缓解资金紧张的方案：比如，消费者可以利用保单的“宽限期”和“保单借款功能”，完成保障的无缝衔接。以中国人寿为例，首先，每一份保单在生效对应日之后都可以享受60天的交费宽限期，客户有近2个月的时间进行资金周转，60天内交费都不会影响保单效力；其次，购买了具有借款功能的保险产品后，客户可以向保险公司申请保单借款，享有在保单借款期限内只还息不还本的优惠措施，帮助客户缓解资金困扰；再次，如果客户超出60天宽限期还未进行缴费，保单会暂时处于失效的状态，此时也无须太担心，失效状态可以持续2年零60天，处于失效状态的保单只要提出申请，保单都是可以恢复正常效力的；最后，如果客户确实感觉缴费吃力，也可以申请减保，降低每年的交费标准，减轻缴费压力。

科技赋能保险 提升客户服务体验

近期代理退保这一现象引发业内关注，对此，有业内人士说，这一现象的背后，是保险行业在前期发展过程中留下的后遗症。不过，随着互联网、大数据等科技的发展与应用，保险行业整体服务水平逐步提高、销售环节更加规范化，保险公司处理各种问题的能力不断提升，因销售环节纠纷等引起的恶意退保将有效减少，消费者可以享受更加多样化、人性化、一站式的金融服务。

在走访中，我们也了解到，不论是销售环节还是理赔环节，不少保险公司都有各具特色的服务。比如，平安人寿日前上线的“智能预赔”服务正式上线，客户打开“口袋E”“金管家”等aPP，一键上传身份证、银行卡、床头卡及押金条等资料，输入住院押金、试算金额、点击预赔申请，简单三步，符合条件的客户在住院治疗过程中，即可提前赔付部分理赔款用于疾病治疗，缓解客户的治疗资金需求；泰康人寿推出的“重疾先赔”服务，客户在住院治疗期间及时报案，服务人员会在最短时间内提供上门服务，在治疗期间即可获得赔款，以解客户治疗费用之急；中国人寿理赔直付创新项目应用互联网技术，无缝链接医疗机构和中国人寿系统，给客户带来了便捷的“五免”服务：免报案、免申请、免资料、免临柜、免等待，全流程自动完成，直接给付保险金至客户账户，颠覆了传统的理赔服务模式，将“客户跑”升级为“数据跑”，真正减轻客户负担……

“前些年保险行业普遍是纸质投保单作业，相关手续比较繁琐也容易出现错误，而现在，代理人通过手机aPP等端口，直接在客户现场就可以完成投保动作，方便又快捷。以往必须到柜面办理的业务客户只需动动手指，即可轻松解决；之前一个业务要几天时间才能办理完毕，现在几分钟即可搞定……”平安人寿洛阳中支相关负责人介绍，随着技术的发展，保险公司依托自有平台实现保单全流程再造，所有流程均可电子化，不仅实现销售留痕，各环节规范化，而且减少客户奔波时间，大大提高服务效率。此外，基于技术发展、各种智能端口的使用，也让保险公司能够快速、精准匹配消费者的需求，让消费者体验保险公司更优质的服务，增加消费者对保险公司的黏性、满意度。(张梦豪)