多人桥上齐步走 空中“乐道”或“发抖”

日前，开元湖管理处在兴洛湖“乐道”增设多个提示牌，提醒市民文明锻炼，尤其是经过空中“乐道”时，不要多人齐步走，以免触发梁体共振。

日前，开元湖管理处在兴洛湖“乐道”增设多个提示牌，提醒市民文明锻炼，尤其是经过空中“乐道”时，不要多人齐步走，以免触发梁体共振。

12日，记者来到兴洛湖公园，在兴洛东街与关林路交叉口附近的空中“乐道”上，不少市民正在锻炼。在空中“乐道”上下口处，有一块新增的提示牌，提醒市民文明锻炼，禁止多人齐步过桥。

记者从开元湖管理处了解到，兴洛湖“乐道”全长3.9公里，其中空中“乐道”长约2.7公里，墩柱和廊桥桥面采用装配式建筑构件，自9月15日正式对市民开放以来，已成为周边居民休闲健身的好去处。

“前期，我们对‘乐道’进行日常巡查时发现，有些健走队会经过空中‘乐道’，这些队伍人数比较多，在行进过程中步伐整齐。”开元湖管理处工作人员说，经“乐道”设计单位、施工单位及桥梁建筑领域专家分析论证和调研测算，健走队或者其他阵列式行走群体的步伐频率较大值一般为2.2赫兹到3.5赫兹，而空中“乐道”结构竖向基频最小值为3.1赫兹(规范要求不小于3赫兹)，若多人齐步过桥，可能触发梁体共振。

“空中‘乐道’的承重安全毋庸置疑，不过，梁体共振这个问题一定要重视，国内外都发生过由共振引发的毁桥事故，如法国昂热桥、俄罗斯圣彼得堡丰坦卡大桥，都是由多人阵列齐步行走造成桥梁断裂的。”工作人员解释，当较多人迈着整齐的步伐过桥时，如果步伐频率正好与桥的固有频率一致，桥的振动就会加剧，振幅也会增大，当振幅达到最大限度超过桥梁的抗压力时，桥梁就有发生断裂的可能。鉴于此，世界各国都有一条不成文的规定，部队过桥时应改齐步走为便步走，而兴洛湖空中“乐道”的设计文件也明确要求“严禁多人齐步过桥”。

该工作人员说，经提醒，此前常经过空中“乐道”的几支健走队已经调整了行进路线，避开空中“乐道”。广大市民在日常锻炼中也要注意避免多人齐步过桥，文明锻炼，共建幸福“乐道”。（记者 牛鹏远 文/图）