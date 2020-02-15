金项链维修后少两颗珠子 金店老板因盗窃被行政拘留

昨日，洛龙派出所民警白彦欣给记者说了一件事：双节长假期间，邵女士将断裂的金项链送到金店维修，店主趁她不注意将上面的两颗金珠子藏起来，幸亏邵女士心细及时发现并报警。

昨日，洛龙派出所民警白彦欣给记者说了一件事：双节长假期间，邵女士将断裂的金项链送到金店维修，店主趁她不注意将上面的两颗金珠子藏起来，幸亏邵女士心细及时发现并报警。

10月2日，白彦欣接到报警称，市民邵女士去维修金项链时，项链上的金珠子少了两颗。

白彦欣到场后经询问得知，邵女士有一串由60颗金珠子穿成的金项链，每颗金珠子重约0.2克，当时单颗购买花费约300元。

事发当日，邵女士带着断裂的金项链到关林市场一家金店维修。很快，店主叶某就将金项链修好。邵女士拿着金项链准备离开时，感觉项链短了一些，她数了数上面的金珠子，发现少了两颗。她询问叶某，对方一开始矢口否认，当她决定拨打110报警时，叶某才承认藏匿了两颗金珠子。

白彦欣与同事调查发现，叶某趁邵女士在店内看其他首饰时，将两颗金珠子拆下藏进抽屉。最终，叶某因盗窃被行政拘留3日。

白彦欣说，个别不法商贩以黄金饰品免费清洗、低价维修保养等名义，通过多种方法窃取受害人金饰上的黄金。警方提醒市民在维修保养、翻新金饰前，应对金饰的重量、纯度进行确认，以免发生纠纷。（记者 魏巍 通讯员 段莹莹）