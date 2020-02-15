一男子钓鱼时不慎溺亡 珍爱生命远离危险水域

昨日，洛阳神龙水上义务搜救队队员秦文虎给记者说了一件事：12日，他们在西苑桥附近参与救人，遗憾的是，落水者被救上岸后没能醒来。

昨日，洛阳神龙水上义务搜救队队员秦文虎给记者说了一件事：12日，他们在西苑桥附近参与救人，遗憾的是，落水者被救上岸后没能醒来。

当天8点27分，搜救队接到110联动信息，洛河西苑桥以西约400米处有人落水。“我们到场后，在岸上锻炼身体的市民提供了落水者的大概位置，但现场已经看不到落水者，只看到附近岸上遗落有一些渔具。”秦文虎说，他和队友注意到，事发河段岸上有护栏，落水者或许是翻过护栏后不慎溺水的。

为尽快找到落水者，搜救队队员刘志成迅速跳入河中，在水底搜寻三四分钟后发现落水者，最终在岸上队友帮助下将他打捞上岸。但令人心痛的是，经现场人员轮番施救，落水者还是没能醒来。

事后，家属告诉民警，落水者不会游泳，早上外出垂钓，没想到发生意外。

采访中记者得知，事发地河段岸边湿滑，为此，河道部门在周边设置有提醒标志及护栏禁止靠近。“每次看到此类事情，尤其是听到家属悲恸的哭声，都心酸不已。”秦文虎说。

洛阳晚报也再次呼吁，希望市民远离危险水域，别让此类悲剧再发生。（记者 王博东）