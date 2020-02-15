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“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”项目：勇攀宠物疫苗国产化高峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-14 08:53
疫苗研发人员认真工作

　　近年，我国宠物经济蓬勃发展。据《2019中国宠物行业白皮书》统计，2019年中国城镇宠物(犬猫)消费市场突破2000亿元大关，整体消费规模同比增长18.5%。与整体市场火热相比，当前我国宠物疫苗领域绝大部分份额被外资品牌占据，宠物犬疫苗九成以上依赖进口，宠物猫兔疫苗国产化尚是一片空白。

　　怀揣着攀登宠物疫苗国产化高峰的愿景，“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”项目于2012年在洛应运而生。

　　依托我市完备的生物医药产业基础，以及功能完善的创新空间，该项目目前借助国家兽用药品工程技术研究中心研发技术平台，从宠物兔出血症病毒杆状病毒载体灭活疫苗和宠物犬猫用狂犬病基因工程灭活疫苗起步，逐步从单苗向宠物犬猫多联灭活疫苗、活疫苗布局。项目正按照“跟踪创新—填补空白—引领创新”三大阶段规划发展，加快打破国内宠物对进口疫苗产品的依赖，致力于研发“安全有效质量可靠”的国产第一宠物疫苗。

　　“宠物疫苗需要实现完全精准防疫，其制作要求高于人用疫苗。”项目负责人刘玉秀博士表示。再加上宠物疫苗研发所需成本高、时间长、风险大，导致目前国产宠物疫苗始终面临品类少、质量低的困境，国内宠物药品企业也呈现“小、弱、散”的态势。

　　为解决以上问题，“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”项目在洛阳中科科技园组建起了一支以博士、硕士为主体，专业结构合理、层次搭配不断优化的宠物疫苗研发团队。

　　高规格人才队伍为研发提供了坚实保障。项目团队目前有研发成员17人，其中博士4人，硕士5人，中高级职称人员6人。团队还通过国际化视野积极引智，在2017年从国际知名宠物疫苗龙头企业引进两位顶尖专家，指导团队进行宠物疫苗项目问题解决和工艺技术革新。

　　雄厚的研发软硬件也给项目带来了充足的底气。目前该项目团队与国内16个城市48家宠物医院合作，常年进行宠物犬猫18种主要病原学和血清学流调，能够及时掌握国内宠物犬猫疾病流行动态，为我国宠物犬猫病毒病的预报预警和防控提供了理论支撑；项目拥有成熟的病毒受体敏感细胞系构建技术，拥有国内最全宠物犬猫病毒分离与鉴定平台，并率先在国内建立多种动物感染模型。

　　得益于种种优势，项目目前进展顺利。其中，宠物兔用兔出血症病毒杆状病毒载体灭活疫苗和兔出血症病毒杆状病毒载体、巴氏杆菌病和梭菌病三联灭活疫苗已获国家新兽药证书，狂犬病灭活疫苗进入新兽药证书办结阶段，犬二联活疫苗项目和犬四联活疫苗项目已完成临床前研究，进入临床申报阶段；猫三联灭活苗项目、猫三联活苗项目和犬窝咳滴鼻系列疫苗研究进展顺利。

　　市场前景广阔，成熟团队加上前沿技术，让“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”项目在本届“创客中国”大赛中斩获多个奖项：创客组全省复赛第一名、决赛第一名，全国200强。该项目还最终进入全国24强名单，将作为我省唯一代表于本月16日与其他创客队伍在洛一较高下。（记者 陈曦 通讯员 李航 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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