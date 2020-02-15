男子谎称抢购茅台酒 骗取昔日同窗80余万元

一名男子谎称有渠道从网上抢购飞天茅台，可加价出售，赚取利益，骗取昔日同窗80余万元。近日，该男子被检方批捕。

一名男子谎称有渠道从网上抢购飞天茅台，可加价出售，赚取利益，骗取昔日同窗80余万元。近日，该男子被检方批捕。

9月17日，市民曹某到伊滨派出所报警，他被人以做生意为由，骗了80余万元。民警调查得知，今年8月，曹某的大学校友刘某某与他联系，并向他介绍了一条“财路”。刘某某说，自己有渠道，能找人按照原价抢购网络购物平台上限量发售的飞天茅台，抢购成功后，可以加价在市面上销售，每瓶酒赚取近千元的差价。

刘某某邀请曹某参与，曹某也对这条“财路”信以为真，决定和刘某某合作。从8月25日至9月13日，刘某某每天在微信上以抢购到几十瓶茅台酒为由，向曹某索要货款。曹某陆续通过银行转账、微信转账的方式，转给了刘某某80余万元。但是，这些抢购到的茅台酒曹某一瓶也没有见过。

9月13日之后，曹某一直联系不上刘某某，怀疑自己被刘某某骗了，于是向警方报警。民警随即对刘某某展开调查，并很快将其抓获。

经过审讯，刘某某承认了自己以抢购飞天茅台为由，骗取曹某钱财的犯罪事实。刘某某从曹某处骗取的80余万元并没有用于抢购飞天茅台，而是用于网络赌博和偿还贷款。

9月20日，刘某某因涉嫌诈骗罪，被伊滨派出所刑事拘留。9月30日，他被洛龙区人民检察院批准逮捕。目前，该案在进一步侦办中。（记者 郭秩铭 通讯员 王培清）