驾考科三学员扎堆预约难 洛阳交警：这样做可提高预约成功率

近日，有市民反映，自己的驾驶证考试有效期快到了，但总是预约不上考试，想了解该如何解决。

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近日，有市民反映，自己的驾驶证考试有效期快到了，但总是预约不上考试，想了解该如何解决。

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市民余先生说，2017年，他报名参加机动车驾驶证考试，并且在当年的11月初通过了科目一的考试。根据相关规定，未在有效期内完成所有考试科目的，已考试合格的科目成绩作废。

今年9月中旬，余先生预约参加科目三的考试，结果没有通过。此后，他又通过“交管12123”手机App预约了几次科目三的考试，但一直没有预约上。

“今年11月初，我的驾驶学习证明的有效期就要到了。如果不能在这个时间内通过科目三的考试，前面的考试成绩都将作废，所以我很着急。”余先生说，今年受新冠肺炎疫情影响，他不得不将原计划的考试时间推迟了几个月，才造成现在考试时间紧迫的状况。

所跑单位

市交警支队驾管所

跑腿经历

市交警支队驾管所相关负责人说，目前，我市科目三考试预约的驾考学员较多，一些学员预约在热门考点、场次进行考试，就有可能遇到预约不上的情况。目前，交警部门正加班加点，在节假日增开考试场次，增加考试人数。

该负责人说，根据相关规定，驾驶学习证明有三年的有效期，驾考学员应当合理安排好自己的时间，在有效期内完成全部考试。驾驶学习证明距离有效期不足6个月的，每个科目还各有一次优先预约机会，考生可以使用优先预约的机会预约考试。

新冠肺炎疫情给部分驾考学员的考试造成影响，交警部门积极采取措施，对相关学员的驾驶证考试有效期进行了延长。具体延长的时间，学员可通过“交管12123”手机App查询，或向交警部门咨询。

驾管所相关负责人说，学员如果想提高预约成功率，可以尽量避开热门考点。目前科目三孟津考点预约人数相对较少，学员可以选择预约到孟津考点进行科目三考试。此外，如果学员的条件允许，在预约时，选择“允许系统调剂”选项，如果学员没有预约上自己选择的考试场次，系统会自动帮学员调剂到其他场次，也能提高预约的成功率。

跑腿结果

余先生查询发现，他驾驶证考试有效期实际上已被延长，他有充足的时间准备、预约科目三考试。余先生对晚报记者帮忙跑腿表示感谢。(记者 郭秩铭)