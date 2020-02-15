曾经普通的红薯，却依靠科技的力量，演绎出物以“硒”为贵的蝶变，成为群众致富的品牌产业——河南科技大学侯文邦团队发挥技术研发优势，帮助伊川鸦岭等地发展硒薯产业的故事，犹如一个“看得见的哲理”，谱写出把论文写在“硒”望的田野上的生动诗篇。

曾经普通的红薯，却依靠科技的力量，演绎出物以“硒”为贵的蝶变，成为群众致富的品牌产业——河南科技大学侯文邦团队发挥技术研发优势，帮助伊川鸦岭等地发展硒薯产业的故事，犹如一个“看得见的哲理”，谱写出把论文写在“硒”望的田野上的生动诗篇。

把论文写在“硒”望的田野上，脱贫赖之以成。正是专家团队从实际出发，致力于甘薯技术研发和推广，让农民种红薯变成一项高科技，才创造了“小产业做出大文章，小产业走出致富路”的出彩故事。实践证明，广阔的田野是最好的授业课堂，也是最广的科技创新舞台。打好科技牌助力精准脱贫，在打赢脱贫攻坚总攻战中体现价值，在乡亲们最需要的地方建功立业，广大科技工作者大有可为，也大有作为。

把论文写在“硒”望的田野上，科研赖之以强。作为最重要的科研课题，专家团队通过技术研发，有效突破了红薯病毒的瓶颈，极大提高甘薯的商品率。科学研究不单纯是象牙塔里的创造，也是实践经验的凝结，而广袤的农村大地，恰有取之不尽的科研素材。聚焦农业生产中的痛点难点，在农村、农企一线“零距离”学用结合、教学相长，让学问走出书斋，才能散放出强烈的实践之光、科技之美。

“人民的需要和呼唤，是科技进步和创新的时代声音。”当前，脱贫攻坚进入冲刺倒计时、收官交账期，期待更多科技工作者走进希望的田野，急群众之所急、解发展之所难，用实际行动服务于群众脱贫，在圆梦千年小康中书写精彩人生！（洛平）