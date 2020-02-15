伊滨区将建洛阳国际会议展览中心 丽春东路向东延伸

昨日，市城乡规划委员会2020年第八次会议召开，审议并原则通过《洛阳国际会议展览中心概念方案设计》《丽春东路东延(芳林路—御博路)建设工程规划设计方案》等。

昨日，市城乡规划委员会2020年第八次会议召开，审议并原则通过《洛阳国际会议展览中心概念方案设计》《丽春东路东延(芳林路—御博路)建设工程规划设计方案》等。

洛阳国际会议展览中心位于伊滨区的洛阳城市未来轴线上，东临光武大道，西至玉溪西街，北靠康庄路，南临兰台路。该项目主要建筑包括1座会议中心、1座会展中心并配套会展酒店。其中会议中心、会展中心布局在南北主轴线上，会议中心建筑主立面融入汉阙元素，会展中心造型寓意“黄河长卷”，两座建筑主体庄重典雅，将成为高铁沿线的建筑地标。

丽春东路芳林路至御博路段全长1.2公里，规划红线35米，在跨中州渠段新建一座桥梁，是我市打通断头路的重点项目，道路建成后将有效缓解西工区周边区域交通压力。同时，将新建2条滨河北路与牡丹桥联系的“右上右下”匝道，优化滨河北路与牡丹桥跨洛河交通的联系。

会议还通过了《洛阳市三川大道建设工程规划设计方案》《西工区大路口小学规划设计方案》《洛阳市红山乡公交车停车场规划方案》《紫林府邸项目规划设计方案》《东方·沁园项目规划设计方案》《建业定鼎府四、五地块规划设计方案》《建业华阳峰渡二期规划建筑设计方案》。

市长、市规委会主任刘宛康主持会议，市委常委、市政府党组成员、市规委会副主任魏建平等参加会议。（记者 李东慧）