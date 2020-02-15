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绿水青山带来幸福之变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-14 08:19

　　天高云阔，层林尽染，伊水栾山秋意浓。沿山路蜿蜒行进，来到栾川县仓房村，目之所及皆是古朴农家、幽幽竹林。今年7月，这个小山村因变“卖竹子”为“卖风景”、赢来脱贫致富好前景，惊艳亮相《人民日报》头版头条，闻名全国。驻足村口，见不时有游客赶来，上前攀谈，得知他们要来探寻的，不止坐落村中的竹海野生动物园，更有这里的好山好水好风景。（>>>《人民日报》头版头题点赞洛阳栾川县仓房村：实施生态脱贫 风景变“钱景”

　　深居秀美沟域，藏身绿水青山，仓房村的美不加修饰便已动人。漫步村中，纷至沓来的游客、各有忙活的农家、进进出出的车辆，无不诉说着这里旅游的风生水起。然而，过去的仓房称得上黯淡无光。村民们说，因为山多、地瘦，村里人一度扒坡种地、伐木砍竹，“开荒山尖尖，种地天边边”，可山啃秃了一片又一片，还是甩不掉穷帽子。数据显示，2013年全村年人均收入只有2000元左右，185户人家，贫困户就有112户。今昔对比，对于仓房的蝶变，大家心里很透亮——守住好风景，才有好光景。

　　“绿水青山就是金山银山”，每一个守护绿水青山的故事里，都蕴含着实实在在的幸福之变。你看，从曾经四处奔波打零工，到如今经营宾馆当老板，53岁的村民赵汉武感叹“旅游饭真香”；55岁的低保户韩铁换，不甘“吃救济”，主动到动物园干保洁，每月收入上千元，感慨“日子有了光”；44岁的韩新峰，上过工地进过厂，而今投身农村电商，面向全国销售木耳等山货，因是原生态，赚足了回头客，直言“越干越有劲”……一位位村民的命运之变鲜明昭示了，“人不负青山，青山定不负人”，把绿水青山护好了、养好了，好日子就不会躲着咱。

　　有人说，如果小康有颜色，绿色定是最鲜亮的底色。是啊，从发展乡村游和果品采摘的北乡村，到打造生态农业综合体的磨湾村，再到致力铁路小镇特色游的新南村，这些仓房周边的山村，无不在呵护绿水青山、涵养生态之美中，带给乡亲们持久的获得、稳稳的幸福。放眼河洛大地，建设美丽乡村、发展沟域经济的鲜活实践更是充分证明，一条条依山傍水的田园风光带、沟域经济带，就是一方百姓拥抱小康的幸福带。以新时代的眼光看，山山水水、沟沟壑壑是自然屏障，但绝非奔向小康的障碍阻隔，理念一变，路子一变，就能走出不一样的“靠山吃山”。

　　前不久，竹海野生动物园引进两只大熊猫的消息刷屏，为仓房旅游带来了更旺人气。乡亲们清楚，正是这里的好生态，才请来了国宝；他们更坚信，只要心怀敬畏，继续守好这里的一山一水，更好的日子还在后头呢！(张庆旭)
[ 责任编辑：崔利利]
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