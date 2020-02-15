第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动在洛阳启动

金秋十月，洛阳再次绽放耀眼光芒。今日，17支来自全国各地的优秀舞蹈团队陆续抵达我市，拉开第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动的序幕。

金秋十月，洛阳再次绽放耀眼光芒。今日，17支来自全国各地的优秀舞蹈团队陆续抵达我市，拉开第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动的序幕。作为我国舞蹈界最具权威性和导向性的专业奖项，该活动的举办，无疑将在我市掀起新的文化热潮，让更多人感受到千年古都释放出的强大文化辐射力。

文化是城市的根和魂，高品质的文化既滋养着公众，又引领着城市向上发展，向世界清晰地传递出洛阳的价值观念和精神追求。近年，我市坚定文化自信，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。

文化洛阳，彰显现代化、国际化、多元化

央视秋晚的余温尚未退去，10月，洛阳又迎来多个重量级文化活动，除了第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动，第三届世界古都论坛、敦煌云冈龙门石窟艺术联展、“黄河明珠——龙门石窟国际书法名家邀请展”等活动也已经或即将启幕。

一场场文化盛宴背后，是洛阳日益增长的文化吸引力。自“十三五”以来，我市立足厚重的历史文化资源优势，加快构建文化传承创新体系，以华夏历史文明传承创新为核心，通过传承展示河洛文化、推进大遗址保护、深化文旅融合发展，全面释放洛阳的文化魅力，擦亮“古今辉映、诗和远方”的城市名片。

在刚刚过去的国庆中秋假期，洛阳受到海内外热切关注，成为国内热门旅游目的地城市之一。8天长假，700多万名游客来到洛阳，在品味悠久历史文化的同时，也看到了千年古都的现代化、国际化和多元化。

“作为黄河流域重要城市、中原城市群副中心城市，洛阳文化发展正迎来充满机遇、大有可为的黄金期。”市文联主席王晓辉认为，文化是城市更深层次、更具识别度的竞争力，如今的洛阳，更加开放、自信、包容，也必将吸引更多国内外大型文化、经贸活动来洛举办。

文化洛阳，充分展示传承中华文脉的历史担当

“老铁们快看，这里就是央视秋晚的录制地——应天门。”昨日上午，短视频博主“雷子”特意从郑州赶到洛阳，开始了计划已久的直播。尽管央视秋晚已播出十几天，可隋唐洛阳城应天门仍吸引着不少网络红人前来打卡。“雷子”笑称：“应天门自带流量，大家都是来蹭热度的！”

沿着5000年绵长深厚的文化脉络，自“十三五”以来，我市积极探索“保护原址、修复原貌”等文物遗址保护方式，实施了一批重点项目，受到海内外关注，在擦亮文化品牌的同时，也阐明了洛阳在中华文明中的重要地位，进一步提升了城市的文化软实力和影响号召力，充分展示出坚定文化自信、传承中华文脉的历史担当。

“文化是城市的灵魂所在，对文化资源进行合理利用，是提升城市文化竞争力、塑造城市形象的必要途径。”市文物局局长余杰表示，眼下，我市正抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大机遇，“跳出洛阳看洛阳”“跳出河南看洛阳”，以建设“东方博物馆之都”为重要抓手，开放交流互鉴，助推国际人文交往，不断提升洛阳文化软实力和国际影响力。

文化洛阳，满城书香利民惠民

“文物历经千年，它已经不仅仅是一件器物，更承载着一个人、一个家庭、一个地区、一个朝代的历史故事，将它们串联起来，就形成了我们中华文明的历史脉络。”10月3日，曾在《中国诗词大会》第四季上连拿四期擂主，被网友赞誉“洛阳女儿面似花，腹有诗书气自华”的邓雅文再次登上央视，借二里头遗址出土的乳钉纹铜爵等文物之“口”，讲述了传承历史文化的意义。

文化，深深扎根于城市的历史积淀，也滋养着生活在这里的每一个人。近年，我市加快构建文化传承创新体系，在全市广泛建设“河洛书苑”城市书房，实施文化惠民工程，“全民阅读”蔚然成风，“书香洛阳”渐入佳境。今年，我市已新建城市书房37座，全市建成投用的城市书房总量达202座。在国庆中秋假期，城市书房一座难求、书香四溢，不少市民选择到城市书房享受“书香假期”，茶艺公益课、巧巧手工课、电影放送等阅读推广活动深受市民喜爱。

文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。自“十三五”以来，我市继续坚持“快进、慢游、长留、缓出”理念，推进“全域游”，唱响“四季歌”，描绘“诗和远方”新画卷，让文旅消费在洛阳“热”起来。眼下，我市文化旅游正加快“三个转变”，创建国家文旅产业融合发展示范区、全域旅游示范城市，力争实现全景引客、全时迎客、全民好客、全业留客。

展望未来，洛阳必将在文化建设上坚持全球视野、中国特色、洛阳气派，在文化建设上实现从大到强的突破，打造文化繁荣新高地。(记者 智慧)