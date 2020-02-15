李亚在河南科技大学调研座谈思政课改革等工作时强调：把立德树人根本任务落实好 服务洛阳高质量发展更有为

12日，市委书记李亚到河南科技大学调研，并围绕落实习近平总书记关于思政课改革等重要指示精神，加强改进思政课，发挥高校特色优势，更好培养担当民族复兴大任的时代新人、更好服务洛阳副中心城市建设、更好助力洛阳“十四五”规划编制等进行座谈。

12日，市委书记李亚到河南科技大学调研，并围绕落实习近平总书记关于思政课改革等重要指示精神，加强改进思政课，发挥高校特色优势，更好培养担当民族复兴大任的时代新人、更好服务洛阳副中心城市建设、更好助力洛阳“十四五”规划编制等进行座谈。

李亚首先来到材料科学与工程学院，了解重点学科建设情况，叮嘱学校要立足自身优势，推动金属材料、轴承等特色专业高质量发展。在材料学科重点实验室，他深入了解产学研融合情况，要求市直有关部门积极助推有产业化潜力的科研成果尽快转化。在马克思主义学院思政课教研室，李亚与正在学习《习近平谈治国理政》第三卷的教师交流心得体会，了解师资力量、日常教学等情况，希望学校积极拓宽思政课教师选聘渠道，探索邀请来自政治、文化、科技创新、脱贫攻坚、产业发展等领域社会人才兼职授课，推进思政课更好坚持导向性、增强针对性，更加入脑入心。

座谈会上，河科大就发挥学科优势、助力洛阳发展作了汇报，魏世忠、侯小改、霍玉敏、侯文邦、罗子俊、布青云、张郎森、王俊楠等8名师生代表作了发言。李亚边听边记，与每一位代表亲切互动交流，对他们取得的成绩表示祝贺，希望学校充分发挥特色优势，切实强化担当作为，确保服务洛阳高质量发展更有为。

李亚指出，党的十八大以来，习近平总书记高度重视、亲自推动思政课改革，多次就加强改进思政课工作作出重要指示，在《求是》杂志上发表重要文章《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》，这些都为我们做好思政课改革提供了重要遵循。各级各部门、各高校要深刻认识到，切实讲好思政课对落实好立德树人根本任务、把广大青年学生培养成担当民族复兴大任的时代新人具有重要意义。河科大要站在党和国家事业发展全局的高度，持续深化思政课改革创新，着力推动思政课在改进中加强、在创新中提高。重点任务要扭住、突出立德树人，强化政治引导，引导学生坚定不移听党话、跟党走；强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；倡树正确价值取向，引导学生成为有大爱大德大情怀的人；传导主流意识形态，守牢意识形态这个阵地。方式方法要改进、活力在于创新，把“授之以鱼”与“授之以渔”、显性教育与隐性教育、传统教学手段与现代信息技术手段、以理服人与以情感人统一起来，不断优化课程设置、完善教材体系、丰富教学手段，切实增强思政课思想性、理论性和亲和力、针对性。工作合力要强化、重在发挥作用，高校党委要把思政课建设摆在重要位置，配齐建强思政课专职、兼职教师队伍，充分发挥学生主体作用，形成全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

李亚强调，河科大作为洛阳高校领头羊，要按照省委、市委要求，全面提升教学科研水平，在聚焦主业育人才、推进创新促转型、优化环境创优势上发挥更大作用，更好服务副中心、都市圈建设。要紧盯洛阳发展所需，抓好特色优势专业培育，尽快在一流学科建设上实现突破。要用好洛阳“1+4”人才政策，以更好的平台、事业、环境育才引才聚才。要建好用好科研平台，更好推动科技创新和成果转化。要加快构建中国特色现代大学制度，靠深化改革激发更大活力。

李亚介绍了洛阳“十四五”规划编制情况，希望河科大充分发挥人才荟萃优势，积极为洛阳“十四五”规划编制建言献策。希望广大专家学者加强学习思考，把准大局大势，多提方向准、路子正的意见建议；加强调查研究，将学术专业优势与洛阳发展实际相结合，提出更多务实管用的意见建议；与洛阳市直单位强化对接，协力推动更多项目进入国家、省里大盘子，不断厚植洛阳发展优势。

李亚勉励广大青年，要牢记总书记嘱托，做担当民族复兴大任的时代新人。要有赤诚的爱国情怀，矢志不渝听党话、跟党走；要有坚定的理想信念，勇担时代责任，正确处理“大我”与“小我”关系，更好实现人生价值；要有过硬的学识本领，把“读万卷书”与“行万里路”“经万件事”结合起来，努力成为栋梁之材；要有执着的奋斗精神，始终将拼搏进取作为人生追求；要有高尚的道德品格，在崇德修身中传递青春正能量、引领社会新风尚。

李亚表示，洛阳市委市政府将一如既往支持河科大发展，重视支持、关心关爱青年成长，让更多优秀人才在河科大脱颖而出。市直各部门将立足本职，大力支持河科大“双一流”建设，为河科大建设发展、青年学生成长成才提供支持保障，形成推动河科大高质量发展的强大合力。

何伟、王飞、贺敏、任丽君分别参加相关活动。（记者 李东慧）