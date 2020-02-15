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烟叶收购季，洛宁烟农用一车车烟叶换回真金白银
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-14 08:20

　　金叶、金果、金鸡、金牛、金融。在洛宁，“扶贫五金”尽人皆知。

　　在洛宁烟农眼里，金叶所指的烟叶是“五金”之首，因为烟叶是“短平快”项目，“当年种上，当年脱贫”。

　　又是一年收购季，洛宁县东宋镇中河烟站里满目金黄、烟香四溢。

　　10月12日，小雨。一大早，烟站里人声鼎沸，车来车往。大门口，有人正开着手扶拖拉机进院；收购棚前，有人正在搬运成捆的烟叶；结算室前，有人正在笑容满面地数钱；院子里，烟农三三两两聚在一起聊天，等着工作人员叫号。

　　“伙计，你几点来的？排几号？”“起了个大早，到这儿8点多了，排17号。”雨点越来越大，院子里无法站立，两个男人跑到屋檐下攀谈起来。

郭水旺在搬运烟叶

　　问话的叫郭水旺，短发，高个儿；答话的叫李江峰，个子不高，身体结实。

　　“伙计，能透透去年的底不？”“除去杂七杂八的花销，挣了差不多10万块钱，你咋样？”“我种了十来亩，挣得没你多，不过也买了一辆小汽车。”

　　庄稼人实在，说话直，没聊几句气氛就热了。郭水旺得知，李江峰跟他一样曾经是贫困户，后来通过种烟脱贫。今年，县烟草专卖局(分公司)与全县2941户烟农签订了烟叶种植合同，李江峰是其中之一，眼下他有30亩烟田，是下宋村有名的种烟大户。李江峰了解到，郭水旺是照册村烟农，种烟已经20多年，把两个孩子都供成了大学生。

　　“我这回送来600多公斤。”“我少点，400多公斤。”“那没事，只要定级高，钱就不会少。”“是哩，现在从种到收，公家啥都管，补贴也多，今年价钱还不低，只要质量好，就卖不到‘月亮地’。”……

　　俩人正聊着，中河烟站负责人范书飞走了过来。他听到郭水旺和李江峰在聊种烟补贴，也来了兴致，掰着指头算了一笔账：烟苗、土地、化肥等都有补贴，这样一算，一亩地能补贴600多块钱。再加上县烟草部门定期派技术员到田间地头指导、举办培训班讲课，烟农享受的可是“一条龙”服务。

　　“预计每户增收1万元左右，不信你们看。”“信信信！俺俩种烟多少年了，还能不知道？”“一会儿卖了烟，立马就能拿到钱，一算就知道了。”范书飞越说越兴奋，在手机计算器上算起细账，逗笑了郭水旺和李江峰。

　　雨一直下，中河烟站里的气氛越来越热烈……(记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 蔡璐 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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