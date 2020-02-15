洛阳今天阴天有中雨 气温10℃到13℃

今天阴天有中雨，大部分地区有雾，偏西风2级到3级转偏北风3级左右，气温10℃到13℃。

这两天，冷空气持续发力。骤降的气温，让人忍不住翻箱倒柜找秋裤。

中国天气网昨日推出了全国秋裤预警地图，预计今天，山东、河南、北京、河北、天津、吉林、辽宁部分地区的最高气温可能比前一天还要下降2℃至6℃，并将刷新今年下半年来的新低。秋裤“占领”的“地盘”继续扩大，秋裤分割线会南进到山东、河南、湖北西北部一带。

河南省气象台预计，今明两天降雨、降温持续，西部、西北部高海拔山区还有雨夹雪。气温一路探底，以省会郑州为例：今明两天最高气温降至15℃以下，17日、18日最低气温只有个位数。17日起，全省大部地区阳光重现。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽和冷空气的共同影响，预计我市今天阴天有中雨，大部分地区有雾，偏西风2级到3级转偏北风3级左右，气温10℃到13℃。明天阴天有小雨，部分地区中雨，偏西风2级到3级，气温10℃到13℃。16日起，我市降雨停止，天气逐渐转晴。

气温骤降很容易引发感冒。气温突然降低，会使呼吸道血管收缩，纤毛运动减弱，局部防御功能下降，易使病毒侵犯人体呼吸道引发感冒。老人、小孩等是感冒的易感人群，需要格外注意。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）