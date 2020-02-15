第七次全国人口普查有哪些重要时间节点？洛阳市统计局相关负责人进行介绍

第七次全国人口普查将于11月1日开始入户登记。第七次全国人口普查有何重要意义？人口普查有哪些重要的时间节点？洛报融媒记者对此进行了采访。

第七次全国人口普查将于11月1日开始入户登记。第七次全国人口普查有何重要意义？人口普查有哪些重要的时间节点？洛报融媒记者对此进行了采访。

市统计局相关负责人介绍，全国人口普查，是指在国家统一规定的时间内，按照统一方法、统一项目、统一调查表和统一标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行调查登记，是提供全国基本人口数据的主要来源。

“第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，具有重要而深远的意义。”该负责人表示，首先，这次普查是摸清我国人口家底的重要手段。第七次全国人口普查将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的最新情况，不仅为制定和完善未来教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施，也为公共服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据。

其次，这次普查是推动经济高质量发展的内在要求。当前，全国正处于转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情，摸清人力资源结构信息，才能更准确地把握城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展、建设现代化经济体系提供强有力的数据支撑。

该负责人介绍，此次人口普查的标准时点是2020年11月1日零时，普查工作分三个阶段进行：一是准备阶段。从2019年10月至2020年10月，这一阶段的主要工作是组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，开展摸底工作等。二是普查登记阶段。从2020年11月至12月，这一阶段的主要工作是普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。三是数据汇总和发布阶段。从2020年12月至2022年12月，这一阶段的主要工作是数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。

该负责人表示，目前我市第七次全国人口普查已进入入户摸底阶段，希望全市每一个普查对象都积极支持参与人口普查工作，主动配合、如实填报，确保普查数据真实、准确、完整。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)