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打击电信诈骗 洛阳警方启动“断卡”专项行动暨集中抓捕行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-13 17:20

　　12日，嵩县公安局、洛宁县公安局在全市率先启动“断卡”专项行动暨集中抓捕行动。

　　洛阳市公安局有关负责人介绍，非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。“断卡”专项行动旨在严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。

　　据悉，洛阳警方将坚持以打开路、以打促治、以打促防，集中抓获一批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，惩戒一批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

　　“对于个人及相关组织来讲，非法开办贩卖电话卡、银行卡不仅要面临法律惩罚，还将面临信用惩戒。”该负责人介绍，对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，将实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。

　　警方提醒，贩卖电话卡、银行卡、对公账户等均属违法行为。请群众务必保管好自己的电话卡、银行卡以及对公账户等，不要随意转让或倒卖，成为电信网络诈骗的帮凶。市民如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 石渊博 胡晓）
[ 责任编辑：崔利利]
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