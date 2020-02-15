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黄河明珠洛阳城连环画系列丛书上市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-13 17:21

　　问一个会暴露年龄的问题：您还记得小时候爱不释手的小人书吗？黑白线条勾勒出栩栩如生的人物、跌宕起伏的故事，填补了不少人童年的闲暇时光。

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市美术家协会获悉，以传统的连环画风格打造的黄河明珠洛阳城连环画系列丛书已于近日上市销售。

　　洛阳在中华文明发展史上有着举足轻重的地位，数千年朝代更迭，为这里留下诸多耐人寻味的传说和脍炙人口的典故，及许多至今仍秀丽绝美的名胜古迹。为此，洛阳谋划推出“黄河明珠洛阳城系列连环画”，以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，为中外游客认识和了解洛阳打开一扇新的窗口。

　　“在画风上，我们采用原本传统的连环画风格，以黑白色的线描、白描为主，让读者找回童年时翻看‘小人书’的美好感觉。”洛阳市美协相关负责人介绍，该套丛书邀请洛阳市作协、画协名家进行文字、图画的撰写、绘制，是不可能多得的精品。

　　第一册《洛阳历史故事》从曾经发生在洛阳的众多历史故事中选择11个经典故事进行创作，生动再现了“河图洛书”“入周问礼”“投笔从戎”“洛阳纸贵”等脍炙人口的历史典故。

　　第二册《洛阳历史人物》记录了“酒祖杜康”“商汤灭夏”“周公营洛”“光武中兴”“神都女皇”等10位历史人物的故事。

　　第三册《洛阳名胜古迹》记录了“禹凿龙门”“最早中国”“元圣延祀”“汉函谷关”“隋唐洛城”“金谷名园”等12个重要历史时刻。

　　如果您感兴趣，可到新华书店购买。(洛报融媒记者 智慧)(图片为资料图)
[ 责任编辑：崔利利]
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