货车追尾司机受伤被困 消防队员托举医护人员救人

12日下午3点半，伊滨区消防救援站接到一起报警，在二广高速龙门收费站处，两辆货车追尾，有人被困车内。消防队员赵振宇与队友赶到现场得知，一辆济源的货车追尾一辆三门峡的货车，两辆车上拉的均是煤，前车司机并未大碍，后车车头严重变形，司机受伤被困车内，好在意识清醒。

12日下午3点半，伊滨区消防救援站接到一起报警，在二广高速龙门收费站处，两辆货车追尾，有人被困车内。消防队员赵振宇与队友赶到现场得知，一辆济源的货车追尾一辆三门峡的货车，两辆车上拉的均是煤，前车司机并未大碍，后车车头严重变形，司机受伤被困车内，好在意识清醒。

因两辆车挤压严重，救援空间小，消防队员携带的液压破拆工具难以有效实施，遂与现场交警沟通，调派吊车将两车脱离，以扩大救援空间。“事发路段正在修路，加上这起车祸，仅有一条车道可以通行，吊车到来需要一段时间。”赵振宇说，其间，急救人员要对被困司机进行救治，无奈车身比较高，急救人员没办法靠近司机。他与队友刘逸波、张星等人见状，将急救人员托举上去，并帮忙举着吊瓶，直至急救人员完成对伤者的处置。

约半小时后，吊车到达现场，将两辆货车分离。消防队员利用破拆工具对后车车门实施破拆，将伤者救出，然后抬上救护车送往医院进行救治。

目前，交警部门正就事故具体原因进行调查。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 马威 文/图)