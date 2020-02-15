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洛阳偃师马蹄泉景区一家“十元管饱”饭店获游客点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-13 08:44
游客进店就餐

　　近日，一段关于偃师马蹄泉景区一家“十元管饱”饭店的视频吸引了不少网友关注。在这家饭店内，花10元钱就可以吃饱，不够还可以添。“在‘十元管饱’饭店老板周洪强的影响下，景区所有饭店今后一律‘十元管饱’。”昨日，洛阳马蹄泉旅游度假村的董事长郭向伟告诉本报记者。

　　今年32岁的周洪强做餐饮已有些年头，得知马蹄泉景区内有小吃街，便开了一家饭店卖凉皮、米皮、鸡蛋面、烩面等小吃。

　　“去年，我到外地旅游时在景区遭遇高价消费，但咱自己做生意要讲究诚信，不能只看重利润，要让游客得到实惠。”周洪强说，今年国庆中秋假期前夕，该景区就多次出现游客小高峰，他预测国庆中秋假期游客将暴增，便把自制的带有“十元管饱”字样的牌子挂在店外。

　　国庆中秋长假期间，很多游客被周洪强饭店门口挂着的“十元管饱”招牌吸引。得到实惠的游客或拍照或拍摄短视频传到网上，很快周洪强和他的“十元管饱”饭店被捧成“网红”店，引发新华社等媒体持续关注。

　　实际上，除了节假日，平日店里的顾客也比较多，一天能卖几百碗凉皮，店门外排长队是常事儿。记者在店内看到，价目表上显示，米皮、凉皮、牛筋面等每份6元，米线、酸辣粉、土豆粉等每份8元，鸡蛋面、蛋炒饭、饺子等每份10元。

　　“十元管饱”饭店在网上走红后，有人担心周洪强赚不到钱，建议他把价格定得稍高点儿。周洪强说，目前的经营收入能够维持自己的生活，暂时不考虑涨价。“如果总计较成本，生意就没法做了，我想让游客一直享受实惠，游客满意是对我最大的肯定。”他说。

　　“周洪强的举动引发关注后，不少饭店负责人表示愿意效仿，景区管理方充分征求大家的意见后，决定今后马蹄泉景区内所有饭店一律‘十元管饱’。”郭向伟说，餐饮服务是景区服务的一项重要内容，景区管理方将在不断完善各项服务过程中，尽全力给游客更好的旅游体验。(记者 郭学锋 通讯员 王雷 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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