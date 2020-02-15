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“一元午餐”阐释的善意与温暖（马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-13 08:42

　　双节过后，抖音发布国庆中秋假期十大热门旅游景区，洛阳老君山位居第八。能成为全国热门景区，假期中突如其来的降雪为其增色不少，但更加赢得广大游客好评的，是该景区多年来坚持推出的无人值守“一元午餐”。

　　推出“一元午餐”的初衷，是景区管理方担心山上气温低，游客自己带着干粮就着矿泉水吃，不利于身体健康，于是从2017年坚持至今。这一善举切实帮助很多游客解决了旅途中“吃”这件大事，提升了大家对这个景区的喜爱度与认同度。8天时间“一元午餐”售出23000份，却收到餐费23458元，收入不少反多，有些游客正是因为被这份善意感动，付钱时愿意主动增加金额或放弃找零。

　　俗话说，人心换人心，四两换半斤。一项贴心、细心和人性化的举措，不但能够赢得人心，还能让景区得到良好的形象传播。正如一名网友所说：“能在寒冷的山上吃口热乎饭，仅花一元钱，不仅温暖了身体，还温暖了人心。”央视、《人民日报》等众多媒体，亦纷纷聚焦老君山无人值守的“一元午餐”，就这样一传十，十传百，直接推动其成了这个假期的全国十大热门景区之一。

　　好风景不仅在于自然风光之美，也在于精神之美和人文之美。对于景区而言，“一元午餐”必定会增加成本，但这样做的社会效益难以用金钱来衡量，它为景区赢得了良好的口碑，正如《人民日报》官方微信有关“一元午餐”的文章下方，最受称赞的一句留言就是：“河南人，中！”显然，这份投入是值得的。

　　当然，善意也是会传播的，在“一元午餐”推出之后，今年洛阳偃师马蹄泉景区一家饭店也推出了“十元管饱”的暖心举措，并且带动整个景区的饭店效仿，同样受到广大游客热捧。有网友说，景区与其花巨资做宣传，不如把这些细节做好。的确如此，每个在外旅行的人，都渴望被温柔相待。通过人性化的服务温暖游客，这个景区、这座城市就会在大家的心目中占据更有分量的位置。(万晓阳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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