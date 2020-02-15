洛阳双瑞特种装备有限公司：赶订单 忙生产

近日，在高新区洛阳双瑞特种装备有限公司生产车间里，一批桥梁减隔震支座正加紧生产。 近日，在高新区洛阳双瑞特种装备有限公司生产车间里，一批桥梁减隔震支座正加紧生产。 该支座设置于铁路桥梁上部梁体和下部桥墩之间，以其独特的减隔震效果保障桥梁安全可靠运行，被形象地比喻为“桥梁的关节”。近年，该公司依托自身多项技术成果，创新研发出严酷环境免维护型桥梁支座、高承载全密封球型桥梁支座等关键产品，成功中标国内外多个高速铁路和城际铁路桥梁支座项目，市场占有率不断提升。目前，桥梁支座产品订单持续增加，该公司正开足马力，加紧生产。（记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄）