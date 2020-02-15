全市实施“五微”并治深化村（社区）组以案促改工作会议召开

昨日，全市实施“五微”并治深化村(社区)组以案促改工作会议在栾川县召开，推广栾川经验，对相关工作进行动员部署。

昨日，全市实施“五微”并治深化村(社区)组以案促改工作会议在栾川县召开，推广栾川经验，对相关工作进行动员部署。

今年以来，栾川县深入推进以案促改工作向基层延伸，探索开展严惩“微腐败”、开设“微课堂”、健全“微制度”、管好“微权力”、营造“微生态”等“五微”并治工作，打通了以案促改“最后一公里”。

会议同时印发《关于在全市实施“五微”并治深化村(社区)组以案促改工作的指导意见》(下称《意见》)，在全市范围内开展严惩“微腐败”、开设“微课堂”、健全“微制度”、管好“微权力”、营造“微生态”等五项工作，深入推进村(社区)组以案促改制度化常态化。

记者从市纪委监委获悉，今年以来,全市纪检监察机关接收反映农村干部信访举报1320件，占比43.59%；立案查处农村干部1328人，占比47.48%。实施“五微”并治，就是要打通全面从严治党向基层延伸的“最后一公里”，把“严”的主基调长期坚持下去并贯彻落实到基层。

《意见》明确，实施“五微”并治工作的任务是通过县、乡、村三级上下联动，以村(社区)组干部违纪违法典型案例为镜鉴，推动村(社区)组扎实开展以案促改，着力健全完善基层权力运行机制，推动全面从严治党向基层延伸。

严惩“微腐败”。坚持有腐必反、有贪必肃，持续深化群众身边腐败和作风问题整治，加大对农村扶贫领域违纪违法、贪污套取惠农资金、侵占集体资产、利用村级工程建设谋取私利、“三资”管理混乱、村务公开不规范等侵害群众利益问题的查处力度，坚决清除农村黑恶势力“保护伞”，强化不敢腐的震慑。

开设“微课堂”。定期组织以案促改巡回讲堂，充分运用正向引领和反面警示相结合的方式进行综合教育，促使广大村(社区)组干部知敬畏、存戒惧、守底线。

健全“微制度”。梳理村(社区)组干部违纪违法案件反映出来的廉政风险点和制度漏洞，围绕授权、用权、制权等环节和明责、履责、追责等事项建章立制，完善村级事务管理制度。

管好“微权力”。探索建立村级“微权力”清单制度，绘制“微权力”运行流程图，明确村(社区)组干部权力“边界”，促使“小微权力”运行更加公开透明。

营造“微生态”。按照有案必查、有漏必堵、有警必示、有章必建的原则，不断推进以案促改向村(社区)组延伸，优化基层干事创业环境，助力乡村振兴，促进全面发展，凝聚起加快洛阳副中心城市建设强大正能量。

根据要求，市、县两级纪委监委每年将对村(社区)组干部违纪违法案件进行梳理，精选典型案例编印警示教育材料，发放至村(社区)组干部手中，切实让村(社区)组干部受警醒。各县(市)区纪委监委将设立以案促改巡回讲堂，联合党校、法院、检察院、财政局等单位建立村(社区)组以案促改讲师团，到各乡镇(街道)及村(社区)进行巡回授课。

“五微”并治工作将把剖析整改贯穿全过程，全面梳理村(社区)组干部违纪违法案件暴露出来的突出问题，紧盯关键岗位、重要环节，查找潜藏背后的深层次问题。同时，纪检监察机关还将督促指导各乡镇(街道)有针对性地建立堵塞漏洞的各项制度，并制定出村(社区)组“微权力”运行流程图，列出廉政风险点，制定防控措施，充分发挥以案促改标本兼治作用，积极营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国参加会议并讲话。（记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）