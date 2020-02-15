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提醒！洛阳这些区域将停水两天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-13 08:35

　　为配合市重点建设项目地铁二号线机场路站点工程施工，经市政府批准，洛阳北控水务集团有限公司计划于10月14日21时至10月16日9时对机场路状元红路口主供水管道进行迁改停水碰通。

　　届时，丝路大道以东(含丝路大道)、经七路以西、瀍涧大道以北、邙岭大道以南(含沿线两侧)将会停水。请上述区域内的客户提前做好储水准备，随手关闭家中水龙头等用水设施。我们将抓紧施工，争取提前完成尽早恢复供水。

　　24小时服务热线电话：9610001。

　　洛阳市轨道交通集团有限责任公司

　　洛阳北控水务集团有限公司
[ 责任编辑：崔利利]
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