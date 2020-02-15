全市政协系统“有事好商量”协商议事平台年底前建成投用

昨日，全市政协系统“有事好商量”协商议事平台建设工作动员部署会召开。

昨日，全市政协系统“有事好商量”协商议事平台建设工作动员部署会召开。

建设政协“有事好商量”协商议事平台，就是通过搭建政协基层协商平台，把扩大公民有序政治参与和推进社会治理现代化有机结合，在坚持有事多商量、遇事多商量、做事多商量中集民智、聚共识、促和谐，推动基层社会治理水平提升。会议印发的《关于全市政协系统“有事好商量”协商议事平台建设工作的实施方案》提出，到2020年年底，全市政协系统“有事好商量”协商议事平台要基本建成投用。

市政协主席杨炳旭参加会议并讲话。他强调，建设“有事好商量”协商议事平台是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、把人民政协制度优势转化为参与基层治理效能的必然要求，要准确把握“基层专门协商的阵地、委员履职的载体、助推解决民生实事的平台”的功能定位，明晰目标任务，聚焦重点关键，通过政协搭建平台，积极协助党委政府办好民生实事，推动难点痛点堵点问题的有效解决。要切实强化“有事好商量”协商议事平台建设的组织领导，积极探索有效形式和机制，对标先进，拉高标杆，打造政协协商特色品牌，把政协制度优势转化为基层社会治理效能，为奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新的更大贡献。

市政协副主席张生伟、安石柱参加会议。有关单位围绕建设“有事好商量”协商议事平台工作进行了交流发言。（记者 申利超）