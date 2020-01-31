第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动将在洛阳举办的消息引发广泛关注

昨日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动将在洛阳举办的消息，被国家、省、市媒体广泛传播，引起热烈反响，洛阳社会各界纷纷点赞。

昨日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动将在洛阳举办的消息，被国家、省、市媒体广泛传播，引起热烈反响，洛阳社会各界纷纷点赞。大家认为，继央视中秋晚会后，又一场文化盛宴在洛阳举办，也是全方位、多角度展示洛阳良好形象，推动洛阳加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的重要契机。

点赞：这是对城市实力的再次肯定

“中国舞蹈‘荷花奖’是我国舞蹈界最具权威性和导向性的专业奖项，今年的评奖活动在我市举办，是对洛阳城市实力和魅力的再次肯定。”市文联党组书记、主席王晓辉表示，近年，我市加快构建文化传承创新体系，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，城市的知名度、美誉度、影响力持续提升，也吸引了越来越多的文化盛事来洛举办。

在王晓辉看来，近年，洛阳社会经济文化发展取得长足进步，被赋予了国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市的战略定位，作为城市软实力的重要体现，文化事业在维系社会生活、塑造城市性格、展示城市形象等方面发挥了更加积极的作用。

期待：展现古都洛阳新时代风采

“全国优秀舞者齐聚，又一项国家级大型活动在洛阳举办，洛阳舞蹈界欢欣鼓舞，更给洛阳人民带来新的惊喜。”市舞蹈家协会主席夏莉莉说，我国古典舞来源于传统文化，植根于民间艺术，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖活动选择在我市举办，与洛阳深厚的传统文化积淀关系密切。

夏莉莉介绍，我国的古典舞创立于20世纪50年代，不少舞蹈姿态和造型来自石窟壁画、雕塑、画像石、画像砖、陶俑及各种出土文物上的绘画、纹饰舞蹈形象。古典舞在洛阳的发展，拥有得天独厚的地域优势，从龙门石窟内的飞天到汉代壁画、唐三彩伎乐俑，都是舞蹈创作取之不竭的宝库。

“近年，我市创作了大批优秀的古典舞作品，充分挖掘洛阳历史文化资源，传承中华文化优秀品格与气质。”夏莉莉说，期待借助本次国家级的大赛，在更广阔的平台上展示古都洛阳新时代的风采，让更多人了解洛阳传承千年的历史文化。

网友：为城市再迎“高光时刻”自豪

“洛阳再次迎来高光时刻”“生活在洛阳，倍感自豪骄傲”“这是又要上‘热搜’的节奏”……在各大网络平台关于第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖在洛阳举办的消息下方，网友们纷纷留言，兴奋不已。

“古典舞与洛阳的城市气质特别搭，作为洛阳人，我特别自豪！”网友“马兰花”是一名舞蹈爱好者，她说，洛阳是一座有文化、有底蕴的城市，借助央视秋晚已经有不少人感受到了洛阳的城市魅力，“荷花奖”的到来，必然会吸引更多人走进洛阳、爱上洛阳。

“我不懂舞蹈，可我知道，没有实力是不可能举办这么重要的活动的。”网友“Royal”说，每举办一次重大活动，都是对城市面貌、社会治理、人文素质、经济社会发展的肯定，最终受益的是广大市民，期待洛阳更加出彩。(记者 智慧 通讯员 李杨)