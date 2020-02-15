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十一届市委第十一轮巡察公布第二批“问题清单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-13 08:21

　　按照市委统一部署，10月10日、12日，市委巡察组向市科技局、市供销合作社、洛阳农林科学院党组织反馈巡察意见。

　　市科技局党组政治站位不高，贯彻落实新发展理念有差距，统筹全市科技发展大局不到位，主动谋划科技工作质量不高，前瞻性、引导性不强。拼抢精神不强，工作标准不高，执行力不足，推进科技金融、科技中介超市建设等重点工作成效有差距。对大院大所大企业情况掌握不全面，引导开展科研活动与市场需求结合不紧密，科技成果本地转化率低。主体责任扛得不牢，党建工作虚化，党内政治生活不严肃；作风浮漂，形式主义、官僚主义问题突出。项目审核不严格，资金监管不到位，存在一定的廉政风险。

　　市科技局党组书记代伐表示，对巡察反馈意见诚恳接受、深刻反思，将进一步提升政治站位，全面压实整改责任，为加快建设副中心城市提供有力科技支撑。

　　市供销合作社党组学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销社工作重要指示批示精神不深入，落实上级决策部署存在差距；为农服务的宗旨意识缺失，履行职能责任不到位；防范风险隐患意识不强，对直属单位的监管越位与缺位并存；履行管党治党政治责任不到位，重点领域存在廉政风险；违反财经纪律和中央八项规定精神问题，形式主义、官僚主义问题依然存在；基层党建工作存在薄弱环节。

　　市供销合作社党组书记孔繁玺表示，巡察组的反馈意见全面客观、实事求是，我们完全同意，将进一步深化思想认识，立即整改落实，为洛阳乡村振兴和加快副中心城市建设作出积极贡献。

　　洛阳农林科学院党组领导核心作用发挥不充分，政治生态修复慢，“事业留人、待遇留人”效果不明显；科研经营指导思想有偏差，科研经费使用管理较为混乱，违规出租科研用地问题突出；管党治党不严，违反中央八项规定精神问题屡禁不止，科研腐败和不正之风未得到彻底扭转；党建与科研工作融合不够，科研人才培养机制不完善，干部人事工作存在薄弱环节。

　　洛阳农林科学院党组书记、院长何先锋表示，巡察组反馈的意见客观准确，我们诚恳接受，照单全收，将扎实推进整改，把巡察成果转化为推动乡村振兴、助力农业农村优先发展的强大动力。

　　同时，上述单位还不同程度存在保密工作责任制落实不到位、保密制度执行不严等问题。

　　市委巡察组还收到一些反映党员干部的问题线索，已按规定移交市纪委监委、市委组织部等有关单位处理。（记者 李三旺 通讯员 徐云峰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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