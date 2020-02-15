女子粗心将背包落在开元湖边 工作人员捡到归还

“失主送来的锦旗我们收下了，给的钱不能要。”昨日，市开元湖管理处工作人员贾保全说，前几天，他在开元湖附近捡到一个女式背包，里面装有现金、身份证、银行卡、驾照等物品，他与同事辗转找到失主，失主登门致谢。

“失主送来的锦旗我们收下了，给的钱不能要。”昨日，市开元湖管理处工作人员贾保全说，前几天，他在开元湖附近捡到一个女式背包，里面装有现金、身份证、银行卡、驾照等物品，他与同事辗转找到失主，失主登门致谢。

8日下午3点半左右，贾保全在开元湖东侧广场打扫卫生，看到湖边石栏杆下方有一个女式背包。他判断是游客落下的，便捡起包在原地等待，等了一个小时，也不见有人前来认领，便把包交给了同事晋宇峰，两个人商量着如何找失主。

晋宇峰与贾保全打开背包查看，里面装有400多元现金以及身份证、驾照、多张银行卡等重要物品，却没有联系方式。“我们在微信朋友圈发布信息寻找失主，依然没有进展。”贾保全说，第二天，他们向辖区民警求助。很快，民警通过失主的身份证信息，联系到失主焦女士。

9日，焦女士带着一面锦旗向贾保全与晋宇峰致谢。焦女士说，“双节”假期最后一天，她与家人到开元湖游玩，不慎将背包落下，没想到失而复得。焦女士要给贾保全300元现金以表谢意，被贾保全婉拒。（记者 魏巍 通讯员 夏林）