开放，就是与世界握手—— 央视中秋晚会带给我们的启示与思考之三

一台大戏，让世界重新认识洛阳，也把洛阳推向了世界。

一台大戏，让世界重新认识洛阳，也把洛阳推向了世界。

“秋晚‘收割’了收视率，洛阳‘收割’了我的心！”10月1日晚，央视中秋晚会一经播出，便稳稳抓住海内外观众的眼球，“霸榜”同时段收视率。站上这一“顶级流量”的舞台，在全球亿万华人心与心的碰撞中，龙门石窟、应天门、定鼎门等洛阳元素分外亮眼，这座城市迎着聚光灯与世界握手，令人不禁惊叹“洛阳重回世界”的样子真美！

从一定角度看，从央视秋晚的落户，到洛阳持续炙手可热，不只是因为世界眼里有洛阳，把古都作为奋进中国的缩影、连接全球华夏儿女的桥梁，更是因为洛阳眼里有世界，打开视野面向世界，张开怀抱拥抱世界，为自己创造了一个更大的舞台。

诚如所见，一个多月来，秋晚引爆洛阳关注度。从9月网民对洛阳检索量同比增长8倍、环比增长235倍，到正式播出收获海内外亿级曝光量，从近90天全国游客对洛阳的关注度增加了1780倍，到成为全国热门旅游目的地城市前10名……借助央视秋晚效应的持续释放，洛阳从容“步上云端”，实力“圈粉无数”，不仅让人感受到一座千年古都的文化自信，也让人领略到一座现代之城的开放气度。

开放，就是与世界热情握手。可以说，舞台之上，一场“文化盛宴”异彩纷呈，舞台之下，一部“开放故事”精彩恢宏。

回望“十三五”来路，洛阳坚持以新发展理念为引领，将“加快构建现代开放体系”列入“9+2”工作布局，紧紧抓住融入“一带一路”等战略机遇，把开放贯穿到经济社会发展各领域各环节，将开放的格局拉得更大。从自贸区洛阳片区、国家跨境电商综合试验区到洛阳综合保税区，从打造陆港多式联运物流中心、常态化运行“铁海公”多式联运到中欧产业园加速崛起，一个个接轨国际的“桥头堡”，一条条对外开放的“大通道”，彰显着一个地区繁荣向上、拔节生长的活力，架起了一座城市拥抱世界的桥梁。

开放是“我家大门常打开”的从容底气，也是洛阳出彩绚丽的亮丽主色。今年3月，省委省政府作出战略部署，重磅“加持”洛阳加快副中心城市建设，并把“开放”摆到引领发展全局的新高度，“点题”洛阳放大视野对标国际一流，以大开放形成大格局、以大格局带动大发展。作为丝绸之路的东方起点，作为“一带一路”的主要节点城市，洛阳自古就有开放的基因，但经济开放度和城市国际化水平还不够高，特别是一些洛阳人身上存在自满、等靠、安逸“三种心态”，看不到“外面的世界很精彩”。

“走出去，世界在你眼前，走不出去，眼前就是世界。”8天长假共接待游客702万人次、实现旅游综合收入63.59亿元，带动我市文旅市场率先快速全面复苏，央视秋晚启示我们，打破囿于一域的发展路径依赖，以“世界的尺度”规划发展新航道，洛阳才会拥有更大的舞台和更强的能量，去回应世界的期待。

眼界决定境界，格局就是舞台。与世界握手，是一种开放的胸襟，一种开放的气质，一种开放的格局，这是洛阳建设国际化城市的正确打开方式。

唯其如此，洛阳才能统筹好“两个大局”，利用好“两个市场”“两种资源”，立足国内大循环、畅通国内国际双循环，打开副中心城市突破跨越的全新空间！

越开放越出彩，越开放越洛阳。当格力空调在洛下线“让世界爱上洛阳造”，当“新洛玻”从洛阳出发如今又回到洛阳，当中信重工以全球布局在“一带一路”沿线36个国家和地区落子……放眼当下，洛阳正以开放的眼光解难题、以开放的思维增活力、以开放的心态聚资源、以开放的格局树形象，在新一轮高水平开放中抢占先机。

面向未来，洛阳的海纳百川，不是暂时的取舍，而是始终不变的姿态。尤其是站位加快形成新发展格局的时代场景中，更需要我们放大视野，跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，从当下应该做的事情着手，牢固树立“市外即开放”的理念，着力建好开放平台通道，着力拓展开放空间领域，着力优化全域营商环境，真正让洛阳开放的平台更大、通道更畅、空间更广、环境更优、底气更足。

开放不止步，开窗揽风景。循着历史前进的逻辑，汇入时代发展的潮流，在高水平开放中加快建设副中心城市，我们定会在“让世界重回洛阳”中创造新的荣光！（洛平）