围绕“产业兴旺” 洛阳市栾川县石庙镇“点石成金”

“节日期间，我们这里异常火爆，孩子们来山里写生，非常开心。”说这话的是栾川县石庙镇龙潭村党支部书记郝跃川，在刚刚过去的国庆中秋假期，他们村的研学旅游基地和农家宾馆生意兴隆，让他十分高兴。近年，石庙镇紧盯“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，在乡村振兴的路上迈出坚实步伐。

“节日期间，我们这里异常火爆，孩子们来山里写生，非常开心。”说这话的是栾川县石庙镇龙潭村党支部书记郝跃川，在刚刚过去的国庆中秋假期，他们村的研学旅游基地和农家宾馆生意兴隆，让他十分高兴。近年，石庙镇紧盯“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，在乡村振兴的路上迈出坚实步伐。

建设研学旅游基地，为龙潭村实施乡村振兴战略打下基础

龙潭村研学旅游基地是村里的集体经济项目，总投资179.6万元，于2018年建成投用。该基地采取出租合作模式，由旅游开发公司运营，首年付给龙潭村集体经济合作社租金10万元，并按照每两年6%的比例递增。

发展壮大村级集体经济，是强农业、美农村、富农民的重要举措，是实现乡村振兴的必由之路。研学旅游基地建设，使龙潭村集体经济实现零的突破，为该村实施乡村振兴战略打下基础。

如今的龙潭村，研学旅游成为特色产业，人居环境得到有效改善，集体经济家底丰厚，村级治理水平和乡风文明不断提升，成为乡村振兴的典范。

围绕“产业兴旺”，带动乡村旅游发展，让百姓得到了实惠

龙潭村的发展，是石庙镇大力实施乡村振兴战略的一个缩影。

“产业兴旺”是乡村振兴的重点，是实现农民增收、农业发展和农村繁荣的基础。“只有乡村经济发展了，才能富裕农民、繁荣乡村；也只有乡村‘产业兴旺’，才能吸引更多外来资源和人才，集聚人气和财气。”石庙镇党委副书记郭松晓说。

围绕“产业兴旺”，石庙镇大力推进农村集体产权制度改革和村级集体经济发展，带动乡村旅游发展，让百姓得到了实惠。

石庙镇是栾川县农村产权制度改革试点镇。该镇以龙潭村、观星村为示范，率先完成农村产权制度改革工作。2018年，龙潭村成立全市第一个股份制集体经济合作社，并于当年10月挂牌运营。依据股权清册给村民颁发股权证书，农民变股民，农民成股东。2019年年底，村民得到村级集体经济收益分红。

石庙镇在扎实做好农村产权制度改革的基础上，又先后在部分村探索成立了旅游股份合作社、置业股份合作社、劳务股份合作社，对旅游产业、闲置资产和劳务输出进行统一收集、统一管理，使旅游发展、资产利用和劳务利用成效得到不断提高。

常门村、观星村建设了富有特色的民宿客栈，石庙村、杨树坪村的家庭宾馆如雨后春笋……

种植反季节香菇，带动贫困群众就业

除了大力发展乡村旅游，石庙镇还把目光盯在了反季节香菇种植上，在庄科村投资330万元建成了种植基地，建设大棚30座，年养菌120万袋，就地出菇采摘60万袋，已带动贫困户30余人就业，年人均增收达到15000元。如今，该镇已谋划实施了二期工程，将使这里的年产菌棒扩大到500万袋。另外，在其他7个村新增食用菌种植170万袋，年底全镇种植总规模将达到300万袋，可带动200名贫困群众就业。

庄科村村民尚留敏是该村香菇种植基地的工人，每个月可以拿到3000元工资。他的妻子在基地是装袋工，每个月也能拿到2000多元。另外，他们还在合作社入了股，每年的分红也不少于1万元。“如果没有这么好的产业，俺现在可能还戴着贫困帽呢！”尚留敏说。(记者 李三旺 通讯员 李艳)