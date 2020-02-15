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被猫、狗、虫子等咬、抓或蜇伤后怎么处理？答案在这里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-13 08:20

　　被猫抓伤要打狂犬病疫苗吗？遭隐翅虫叮咬该咋处理？近日，中国医学救援协会发布《中国动物致伤诊治规范》(简称《规范》)，对狗、猫、蛇、蜂等20多类常见动物致伤的预防和救治进行规范。记者请专业人士对常见动物致伤处理方法给出建议。

　　遭隐翅虫叮咬，处理错误导致腿部起水疱

　　“前几天，我在外遛弯儿时，右腿被一只长得像蚂蚁的黑色小虫子叮咬，用手把虫子拍死后，被叮咬的部位开始红肿，并伴随火辣辣的疼痛感。有邻居让我把大蒜捣成泥敷到红肿部位，说这样可以消毒，我照做后腿上起了一片水疱。”市民张先生说，他到医院就诊得知，他遇到的是隐翅虫，虫体内有强酸性毒液，腐蚀性很强，即便爬过皮肤，皮肤也会疼痛、灼痒、红肿甚至起水疱。他把虫拍死，导致毒液扩散，后来又敷上大蒜泥，进一步刺激了皮肤。

　　记者从河科大二附院皮肤科了解到，在洛阳，每年八九月，隐翅虫出现较频繁，《规范》指出，隐翅虫体内的毒液可引发昆虫性皮炎、带状疱疹、单纯疱疹等，人被叮咬后应尽早用肥皂水、小苏打水或炉甘石洗剂清洗。

　　被猫、狗抓咬伤后该咋处理

　　“很多人以为被动物致伤后，一定要接种狂犬病疫苗，其实有些情况不用。”市疾控中心免疫规划所所长田鹏说，根据《规范》，狗、猫、狐、狼等食肉目动物是狂犬病病毒的储存宿主，均可感染狂犬病病毒成为传染源，被这些动物咬伤或抓伤后，需要按照狂犬病暴露进行处置。禽类、鱼类、昆虫、蜥蜴、龟和蛇等非哺乳类动物不会感染和传播狂犬病，被其致伤不需要接种狂犬病疫苗。

　　被猫、狗、虫子等咬伤、抓伤或蜇伤后应该怎么处理？

　　●狗咬伤：第一时间用肥皂水或在流动的清水下冲洗伤口15分钟，一定要在被咬伤6小时内就诊，及时接种狂犬病疫苗，必要时注射狂犬病免疫球蛋白。

　　●猫抓咬伤：轻微抓伤，用清水冲洗，用碘伏消毒即可。如果是局部开放性伤口，要及时压迫止血，冲洗伤口。如果是活动性出血，要及时到医院处理，接种狂犬病疫苗。如果是严重的抓咬伤，出现高热、伴发脑炎等，建议使用狂犬病被动免疫制剂和抗生素。

　　●蜂蜇伤：最好在6小时内到医院就诊，不要超过24小时，蜇伤不严重的用清水、生理盐水或食醋冲洗，蜇伤严重的、有多处蜇伤的，应尽快到医院救治，不要自行拔毒针、包扎及涂抹药膏、药水。

　　●蜱虫咬伤：发现伤口或症状后第一时间就医，不要自行拔除，否则部分蜱虫组织容易残留在皮肤内，诱发细菌性感染。被蜱虫咬伤存破伤风风险，可注射破伤风疫苗。

　　医生提醒，即便家里的猫、狗打过疫苗，人被其抓咬伤后也要进行接种狂犬病疫苗等相关治疗。同时，避免这些动物舔人的口腔、眼睛等，因为它们的唾液中可能携带病毒。

　　此外，有的孩子被猫或狗咬伤后，家长会用嘴把伤口里的血吸出来，这种行为非常危险，可能导致家长也感染狂犬病病毒。（记者 牛鹏远）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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