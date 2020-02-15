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关于机关、企业、事业单位党员干部积极参与洛阳市第七次全国人口普查工作的倡议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-13 08:14

　　全市党员干部同志们：

　　根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》的规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。这次人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，也是重大的市情市力调查，能够为经济社会高质量发展提供科学精准的统计信息支持。为贯彻落实《洛阳市人民政府关于做好第七次人口普查工作的通知》(洛政〔2020〕8号)精神，以“文明城市、文明单位和文明家庭创建”工作为依托，组织动员党员干部积极作为，协助所在村(居)、小区高质高效做好我市第七次全国人口普查工作，现就组织机关、企业、事业单位党员干部主动参与和配合人口普查工作的有关事项倡议如下：

　　一、当好自主申报的示范员

　　洛阳市第七次全国人口普查第一次探索使用自主申报的形式，将全面采用移动智能终端(PAD或智能手机)进行数据采集，联网实时上报，鼓励居民自主申报。为尽可能减轻普查指导员和普查员工作负担，提高普查工作效率，全市广大机关、企业、事业单位党员干部要当好自主申报的示范员，在普查员指导下，摸底和登记阶段选择通过电子设备(PAD或智能手机)联网实时填报普查短表，在11月1日至11月5日完成自主申报。

　　二、当好人口普查的宣传员

　　宣传工作是做好普查工作的重要保障，为实现人口普查“家喻户晓，人人支持”，营造良好普查氛围。广大机关、企业、事业单位党员干部积极参与所在村、社区的各类人口普查宣传活动，向周边的百姓宣传人口普查工作重要意义，动员身边的人员和亲戚、朋友支持、参与、配合人口普查，使社会各界充分认识到人口普查的重要性，营造全民参与共同支持的普查环境。

　　三、当好摸底登记的联络员

　　洛阳市第七次全国人口普查是一项系统性工程，需要大量的有文化、高素质的普查员上门登记。全市广大机关、企业、事业单位党员干部要发挥熟人熟地的优势，配合人口普查指导员与普查员上门进行普查摸底和登记。帮助普查员联系、通知普查对象，为普查员预约入户时间，避免工作人员上门登记找不到人的情况发生，提高工作效率。

　　第七次全国人口普查工作时间紧、任务重、技术要求高、工作难度大，疫情也对普查工作产生了一定影响，广大机关、企业、事业单位党员干部积极参与，深入群众做好沟通、解释和服务，做深做细群众工作，积极营造人口普查的和谐氛围。一名党员一面旗帜，随着第七次全国人口普查摸底工作和正式登记的相继到来，让我们全力以赴、担当奉献、众志成城，为高质量完成第七次全国人口普查工作，加快洛阳副中心城市建设，打造全省高质量发展增长极作出应有贡献！

　　洛阳市第七次全国人口普查领导小组办公室

　　2020年10月12日
[ 责任编辑：崔利利]
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