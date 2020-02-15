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洛阳今天阴天转小雨局地中雨 气温13℃到15℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-13 08:13

　　随着冷空气的到来，这两天我市气温俯冲式下降，加上国庆中秋假期多地出现降温，“今年将是2008年以来最寒冷冬天”“拉尼娜事件形成，今冬暴雪将来”等说法在网上流传开来。

　　中国天气网等专业网站的气象分析师对外界称，实际上，此前的降温主要是受到大尺度大气环流异常的影响，这一现象与冷冬、拉尼娜没有必然的联系。目前，拉尼娜事件确实已经形成，但会不会带来冷冬和暴雪，目前还不好预测。

　　拉尼娜事件指的是赤道中、东太平洋海水表面温度与常年同期相比出现大范围偏冷，并且强度和持续时间达到一定条件的现象。研究表明，拉尼娜事件发生当年的冬季，我国的冷空气活动频繁，易造成气温偏低、雨雪偏多。

　　不过，不能说出现了拉尼娜就一定出现冷冬。中国天气首席气象分析师胡啸表示，今年是否出现冷冬，现在言之尚早。即便出现冷冬，具体是阶段性的低温，还是阶段性的雨雪冰冻，是某一个区域的低温，还是大范围的气温偏低，目前都没有定论，所以不能轻言“今年将是2008年以来最寒冷冬天”。

　　下面来看我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，预计我市今天阴天转小雨，局地中雨，偏北风2级到3级，气温13℃到15℃；明天阴天有中雨，偏北风增大到4级左右，气温11℃到13℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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