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“古都新生活，嗨fun洛young”曲艺节邀您来嗨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 19:13

　　好消息！洛报融媒记者从洛阳市非物质文化遗产保护中心获悉，“古都新生活，嗨fun洛young”曲艺节来啦！

　　洛阳市集结本地及周边地区优秀传统文化表演形式，开展“古都新生活，嗨fun洛young”曲艺节活动，旨在传播传统优秀文化，助力“古都夜八点”文旅消费活动，将传统艺术与时尚元素相结合，展现古都洛阳的勃勃生机，满足人民群众多层次多方面的文化需求。

　　此次曲艺节由洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳市文化馆、洛阳市非物质文化遗产保护中心、洛阳市杂技曲艺家协会承办，是“古都新生活，时尚洛阳城”文旅惠民品牌活动之一，也是之前十一届河洛大鼓曲艺节的新延续。活动为期一周，从10月14日至10月20日，每晚19:00-20:30在洛邑古城文峰塔东广场进行演出，感兴趣的市民游客可免费观赏。

　　本次演出活动以宣传传统文化、黄河文化、河洛文化，弘扬抗疫精神、歌颂脱贫攻坚为主题，节目精、曲种多、名家多。除河洛大鼓、曲剧、豫剧、河南坠子、相声等曲种外，更有排鼓、狮舞、杂技、魔术等节目助阵，力争让节目类型更加丰富多彩，兼顾不同地域和年龄段观众的欣赏习惯，最大限度展现老中青曲艺家、曲艺工作者和其他文化工作者的精神风貌，推进文化建设的现代化、生活化。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 卞俊强 张玉婷 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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