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15日起，洛阳6条公交线路执行冬季作业计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 19:10

　　今日(12日)，记者从市公交集团获悉：15日起，洛阳6条公交线路执行冬季作业计划。

　　具体线路及首末站、首末班发车时间如下：

　　路别起点站——终点站起点站首、末班时间终点站首、末班时间

　　60谷水西——龙门石窟5:00、19:00 6:15、20:25

　　53平等街北口——龙门石窟6:00、20:00 6:10、20:50

　　61茹凹——杨冢6:10、19:30 6:37、20:28

　　78曙光_长春路中州西路口北6:30、19:00 7:10、19:40

　　17九都东路启明南路口——西苑路长安路口5:55、20:00 6:47、20:52

　　85启明南路九都东路口——吉利区涧西市场6:00、18:30 7:08、19:38

　　12日，因雨污分流管道围挡施工，天津路的建设路口至联盟路口北向南方向机动车道断行，市公交集团发布施工期间部分公交线路调整方案。

　　具体调整方案如下：

　　6路：回程从洛阳站发车，沿原线至周山大道中州西路口后，改走周山大道、景华路恢复原线运营；去程线路不变。

　　11路：去程从洛阳站发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、联盟路、天津路恢复原线运营；回程线路不变。

　　14路：回程从洛阳站发车，沿原线至嵩山路建设路口后，改走建设路、天津路、中州西路、周山大道、西苑路、黔川路恢复原线运营；去程线路不变。

　　24路：回程从上河村发车，沿原线至中州西路周山大道口后，改走周山大道、景华路、延安路至牡丹广场东；去程线路不变。

　　25路：去程从西苑路长安路口发车，沿原线至西苑路周山大道口后，改走西苑路、周山大道、联盟路恢复原线运营；回程线路不变。

　　50路：去程从金谷园路春晴路口发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、西苑路恢复原线运营；回程线路不变。

　　70路：去程从武汉南路蓬莱路口北发车，沿原线至西苑路天津路口后，改走西苑路、周山大道、联盟路、天津路恢复原线运营；回程线路不变。

　　95路：去程从牡丹广场东发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、西苑路恢复原线运营；回程线路不变。

　　V12路：回程从牡丹广场东发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、联盟路、天津路恢复原线运营；去程线路不变。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：席倩倩]
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