今日(12日)，记者从市公交集团获悉：15日起，洛阳6条公交线路执行冬季作业计划。

今日(12日)，记者从市公交集团获悉：15日起，洛阳6条公交线路执行冬季作业计划。

具体线路及首末站、首末班发车时间如下：

路别起点站——终点站起点站首、末班时间终点站首、末班时间

60谷水西——龙门石窟5:00、19:00 6:15、20:25

53平等街北口——龙门石窟6:00、20:00 6:10、20:50

61茹凹——杨冢6:10、19:30 6:37、20:28

78曙光_长春路中州西路口北6:30、19:00 7:10、19:40

17九都东路启明南路口——西苑路长安路口5:55、20:00 6:47、20:52

85启明南路九都东路口——吉利区涧西市场6:00、18:30 7:08、19:38

12日，因雨污分流管道围挡施工，天津路的建设路口至联盟路口北向南方向机动车道断行，市公交集团发布施工期间部分公交线路调整方案。

具体调整方案如下：

6路：回程从洛阳站发车，沿原线至周山大道中州西路口后，改走周山大道、景华路恢复原线运营；去程线路不变。

11路：去程从洛阳站发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、联盟路、天津路恢复原线运营；回程线路不变。

14路：回程从洛阳站发车，沿原线至嵩山路建设路口后，改走建设路、天津路、中州西路、周山大道、西苑路、黔川路恢复原线运营；去程线路不变。

24路：回程从上河村发车，沿原线至中州西路周山大道口后，改走周山大道、景华路、延安路至牡丹广场东；去程线路不变。

25路：去程从西苑路长安路口发车，沿原线至西苑路周山大道口后，改走西苑路、周山大道、联盟路恢复原线运营；回程线路不变。

50路：去程从金谷园路春晴路口发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、西苑路恢复原线运营；回程线路不变。

70路：去程从武汉南路蓬莱路口北发车，沿原线至西苑路天津路口后，改走西苑路、周山大道、联盟路、天津路恢复原线运营；回程线路不变。

95路：去程从牡丹广场东发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、西苑路恢复原线运营；回程线路不变。

V12路：回程从牡丹广场东发车，沿原线至景华路天津路口后，改走景华路、周山大道、联盟路、天津路恢复原线运营；去程线路不变。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)