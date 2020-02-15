人口普查，你的家庭如果有特殊情况，该如何登记？

人口普查入户登记将于11月1日启动，普查员要进入住户家中，逐人逐项登记普查信息。入户登记期间，你的家庭如果有特殊情况，该如何登记？洛报融媒记者对此进行了采访。

人口普查入户登记将于11月1日启动，普查员要进入住户家中，逐人逐项登记普查信息。入户登记期间，你的家庭如果有特殊情况，该如何登记？洛报融媒记者对此进行了采访。

市统计局相关负责人表示，人口普查入户登记从11月1日开始，持续到12月10日结束。普查员要进入住户家中，逐人逐项登记普查信息。第七次全国人口普查按现住地登记的原则，普查对象必须在现住地进行登记。

人口普查需要登记的内容包含许多方面，主要内容包括：姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

入户登记期间，如果你的家人有出国、旅游、外出打工等情况，该如何登记？该负责人介绍，如果现住地和户口登记地相同的人员，在现住地(也是户口登记地)进行登记；现住地和户口登记地不同的人员，除在现住地登记外，还需在户口登记地登记相应信息，这主要是为了可以更准确地定义普查对象属于区域的常住人口。

在普查时点，由于临时出差、旅游等原因未在家中居住的人员，应在家庭居住地登记。对于户口待定人员，要在现住地进行登记。对于普查标准时点在中国境外的普查对象，由其出国前户口登记地的家庭户或集体户申报登记。港澳台居民和外籍人员需要在现住地进行登记。

该负责人提醒，为了使登记内容更加准确，在普查员入户登记前，申报人可以事先准备好身份证件，提前了解外出家庭成员的现住地址等信息，等待普查员上门登记。普查指导员和普查员将佩戴统一的证件开展工作，普查员上门时，您可以先验明普查员身份，然后请普查员进入家中进行登记。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)