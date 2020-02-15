洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河洛少年爱黄河 争做新时代好队员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 17:31

　　

       今日上午，“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动总结表彰暨洛阳市少先队员分批入队示范活动在北京第二实验小学洛阳分校美茵校区体育馆举行。

　　今年5月以来，共青团洛阳市委、洛阳市教育局、洛阳市少工委面向全市少先队员开展了“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动。通过“黄河故事我来讲”“黄河歌曲大家唱”“河洛少年赞黄河”“黄河文化研学行”“保护家乡母亲河”系列主题活动，引导全市少先队员争做新时代好队员。

　　活动开展以来，各级少先队组织广泛宣传、精密部署，扎实推进各项活动有序开展。经共青团洛阳市委、洛阳市教育局、洛阳市少工委研究决定，对“河洛少年爱黄河—红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动中表现突出的个人和集体予以表彰。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 秦卫红 文/图）

      相关新闻：

      >>>定了！这7家单位被命名为首批“洛阳市红领巾校外活动基地”
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 15日起，洛阳6条公交线路执行冬季作业...
  • 我市警方通报电信网络诈骗案件高发县...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 传达学习...
  • 宝马摩托车被盗后在网上出售 车主约卖...
  • 央媒观洛｜生态修复 治黄兴黄 ——河...
  • 一只山羊从未锁大门“越狱” ，面包车...
  • 二里头遗址考古与夏文化研究学术座谈...
  • 百岁老人赵保计：刨木头、修桌椅 手艺...
  • 自信，是实打实干出来的——央视中秋...
  • 致全市住户的一封信
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月10日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    改造提升颜值增 丽景门...
    美！漫画里的洛阳，原...
    古都新生活 2020年“文...
    洛阳龙门至杭州东始发...
    精彩热帖

    雨岔大峡谷

    秋日的采撷

    金秋十月赏菊花

    绚秋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605