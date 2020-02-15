河洛少年爱黄河 争做新时代好队员

今日上午，“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动总结表彰暨洛阳市少先队员分批入队示范活动在北京第二实验小学洛阳分校美茵校区体育馆举行。

今日上午，“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动总结表彰暨洛阳市少先队员分批入队示范活动在北京第二实验小学洛阳分校美茵校区体育馆举行。 今日上午，“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动总结表彰暨洛阳市少先队员分批入队示范活动在北京第二实验小学洛阳分校美茵校区体育馆举行。 今年5月以来，共青团洛阳市委、洛阳市教育局、洛阳市少工委面向全市少先队员开展了“河洛少年爱黄河——红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动。通过“黄河故事我来讲”“黄河歌曲大家唱”“河洛少年赞黄河”“黄河文化研学行”“保护家乡母亲河”系列主题活动，引导全市少先队员争做新时代好队员。 活动开展以来，各级少先队组织广泛宣传、精密部署，扎实推进各项活动有序开展。经共青团洛阳市委、洛阳市教育局、洛阳市少工委研究决定，对“河洛少年爱黄河—红领巾助力加快洛阳副中心城市建设”主题教育活动中表现突出的个人和集体予以表彰。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 秦卫红 文/图） 相关新闻： >>>定了！这7家单位被命名为首批“洛阳市红领巾校外活动基地”