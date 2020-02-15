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李亚在文物保护利用工作座谈会上强调：扎实做好新时代洛阳文物保护工作 在推进文化繁荣兴盛上奋勇争先
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 17:27

李亚在主持召开文物保护利用工作座谈会，深入贯彻习近平总书记重要指示要求，研究二里头遗址考古保护、龙门石窟保护等工作时强调：
扎实做好新时代洛阳文物保护工作
在推进文化繁荣兴盛上奋勇争先

       10日，市委书记李亚主持召开文物保护利用工作座谈会，深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习我国考古最新发现及其意义时的重要讲话、对文物考古等工作的重要批示精神，研究我市文物保护利用尤其是二里头遗址考古保护、龙门石窟保护等工作。

　　会议听取我市深入贯彻落实总书记重要批示及下步工作情况的汇报，赵海涛、史家珍、王献本及与会市级领导、相关县(市)区和市直有关部门负责同志等结合工作实际作了发言，就做好我市文物保护利用工作等提出意见建议。

　　与会人员一致认为，总书记在中共中央政治局集体学习时的重要讲话，以强烈的历史责任感进一步阐明我国考古工作的重大意义，强调要继续探索未知、揭示本源，努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信指明了方向。总书记关于文物考古工作的重要批示，饱含了对遗址发掘保护利用和中华文化研究的亲切关怀，对洛阳做好文物保护利用工作尤为具有指导意义，为我们进一步守护文化遗产、传承中华文化提供了根本遵循。文化兴国运兴，文化强民族强。我们走在民族复兴伟大征程上，要想到达更远的彼岸、创造更加辉煌的成就，必须寻根固本、鉴往知来，用考古成果和历史研究成果不断增强民族凝聚力、民族自豪感。

　　会议指出，洛阳历史文化底蕴深厚，文化遗产和历史遗迹众多，加强文物保护利用传承是我们义不容辞的责任。市委市政府高度重视文物保护利用工作，“十三五”以来积极探索“保护原址、修复原貌”等文物遗址保护方式，实施了一批重点项目，受到海内外关注，擦亮了文化品牌，也更加深刻感受到高水平做好文物的成果转化、宣传展示，有利于阐明洛阳在中华文明中的重要地位和影响，有利于壮大文化软实力、提升影响号召力，有利于打造国际知名旅游目的地。全市各级各部门要提升政治站位，深刻学习领会、认真贯彻落实好总书记重要讲话和指示批示精神，更好把握主要思想、基本遵循、目标方向和重要任务，立足坚定文化自信、汇聚复兴伟力，深刻认识文物保护的时代紧迫性，立足提升文化软实力、建设国际文化旅游名城，深刻认识文物保护的现实必要性，在认识上进一步提升，在工作上进一步加力，确保总书记重要指示在洛阳落实落细。

　　会议强调，要把握重点关键，扎实做好新时代洛阳文物保护工作，在推进文化繁荣兴盛上奋勇争先。要加强考古探索和历史研究。积极融入“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等重大课题，找准洛阳作为点，加大对重要遗址的考古发掘、科学整理力度，做好出土文物和遗址的研究阐释工作；继续发挥“五都荟洛”优势，科学适度加大发掘展示力度，不断彰显古都洛阳历史地位和人文魅力；用足用好考古研究平台，把洛阳历史和河洛文化更好地呈现出来。要强化文物保护利用。坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快有效保护与合理利用融合发展，持续加大保护力度，坚持规划引领，总结提升“十三五”以来我市探索的文物遗址保护方式，将文物保护规划与国土空间总体规划、“十四五”规划、黄河流域生态保护和高质量发展规划等统筹考虑、一体编制，全面落实文物保护法等法律法规；注重统筹发展，妥善处理文物保护与经济发展、城乡建设、民生改善的关系，在城市建设中做到不考古不动土、不考古不出让、不考古不开建；加快既定项目建设，继续加快隋唐洛阳城国家历史文化公园、大谷关客家小镇等建设，完善道路、酒店等基础配套设施，擦亮“东方博物馆之都”品牌；强化中外文化交流，把洛阳建设成为华夏历史文明与世界文明对话的重要平台、国际文化旅游名城和国际人文交往中心。要夯实文保事业根基。完善法治保障，完善提升我市文物保护利用地方性法规，提升全社会保护意识；保持改革定力，持续深入推进文物领域“放管服”改革，进一步完善、创新体制机制；强化科技支撑，积极参与文物数字化工程，创新博物馆展陈和服务形式，加快数字博物馆建设；创新人才建设，将文物保护人才队伍纳入党管人才工作范畴，健全人才培养、使用、评价和激励机制。

　　会议要求，要深刻领会总书记重要批示精神，深化大遗址保护利用，着力打造二里头文化地标。要系统做好二里头遗址保护规划。要加强遗址考古研究，加快实施夏文化研究项目工作计划，推出一批重大研究成果。要提升二里头文化影响力，创新传播方式，强化传统文化现代表达、河洛文化国际表达，提升二里头夏都遗址博物馆展陈水平，叫响“研学洛阳、读懂中国”品牌。要全面启动二里头遗址申遗工作。要积极对接、向上争取，力争二里头遗址发掘保护利用项目更多纳入国家、省“十四五”大盘子。

　　会议还对做好第三届世界古都论坛、龙门石窟申遗成功20周年系列活动筹备提出要求。

　　刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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