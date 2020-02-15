洛阳启动扬尘防治“冬防行动” 不达标一次顶格处罚、二次降低资质、三次清出市场

洛报融媒记者今日从洛阳市住建局获悉，洛阳市全面启动扬尘污染综合防治“冬防行动”，将聚焦“管不住、管不好、一刀切”等突出问题，实施六大专项整治，坚决遏制扬尘污染乱象。

洛报融媒记者今日从洛阳市住建局获悉，洛阳市全面启动扬尘污染综合防治“冬防行动”，将聚焦“管不住、管不好、一刀切”等突出问题，实施六大专项整治，坚决遏制扬尘污染乱象。

关键词：分类差异化管理

今年秋冬季，洛阳市扬尘污染防治将重点针对全市范围内房屋建筑工地、市政道路工地、拆迁工地、水利工地、交通公路工地、城市管网、停车场建设工地和绿化工地等各类施工工地和城市主干道、背街小巷清扫保洁及露天矿山等各类扬尘污染源防治工作进行综合提升。

针对往年秋冬季建筑工地扬尘治理“管不住、管不好、一刀切”等方面存在的问题，今年秋冬季项目工地实施分类差异化管理的办法：对重点区域的重点项目工地实施严防死守，重污染管控天气24小时驻场监管；对重点民生项目要求七个百分之百控尘措施到位的基础上实施达标生产；对一般项目工地，实施扬尘污染防治精细化管理措施，严禁违反管控指令施工作业。

其中，对短期内难以完成施工的线性工程，将要求各工地要按照“宜绿则绿、宜硬则硬”的原则，落实好绿化、硬化、苫盖等抑尘措施，播撒草籽、种植草被，做好裸露黄土覆盖工作，努力减少扬尘污染。

关键词：六大专项整治

洛阳市住建局相关负责人介绍，根据前期征求市民群众的意见建议，在此次“冬防行动”中，市控尘指挥部将着力开展好六项整治行动：

——开展土工布覆盖专项整治，对建筑工地土工布覆盖情况进行专项检查，督促各县(市)区对辖区内的劣质土工布进行清理更换，保障防尘降尘效果。

——开展渣土车运输专项整治，严查渣土车上高架快速路、沿路抛洒等违法行为，确保渣土运输按照规定的时间、路线进行运输。

——开展围挡专项整治，对建筑工地围挡明确设置标准、整治标准，实施信息编码，确保工程完工后第一时间拆除到位，及早实现还路、还绿于民。

——开展保通路专项整治，坚持保通道路业主负责制，固化保通、保洁和扬尘治理工作模式、标准，实现保通路的常态化保洁。

——开展非道路移动机械专项整治，洛阳市住建局将配合市生态环境局，对排放不达标的非道路移动机械清出建筑工地。

——开展征迁工地专项整治，原则上秋冬季管控期间不再审批征迁项目工地，对确需拆除施工的重点民生项目，可由辖区政府逐级向市控尘办提出申请，并报市攻坚办备案。同时，对现有征迁工地将实施全过程管控，做到控尘措施到位、三级监管到位、审批到位，否则不允许施工。

关键词：细化干线道路清扫标准

今年秋冬季，将继续按照“全市联动、全民参与，不走过场、不留死角”的要求，扎扎实实开展好每周一次的城市清洁活动，重点对公共设施、交通护栏、楼宇楼顶、建筑外立面的积尘浮尘和住宅小区、背街小巷、城中村的生活垃圾进行彻底清理。

同时，道路扬尘管控和清扫标准也将进一步细化。按照要求，洛阳市全市国道、省道路干线公路将以“四净两绿” “三无两化”为目标，分段建立完善“路段长制”，明确各路、段长职责；绕城高速公路按照省定标准，正常完成每日机扫、洒水各1次，如遇车流量增大或节假日，提高至2次；对临近城市周边的干线公路，每日机扫、洒水和人工捡拾道路保洁由每日2次提升至4次；对县乡公路，采取机械湿扫+人工清扫模式，保证每日保洁1次，重点路段每日2次以上。

洛阳市控尘办相关负责人表示，将采取“零容忍”态度，对不达标的工地第一次发现扬尘问题顶格处罚停工整改，第二次发现问题依法降低企业资质或信用等级、全市通报，第三次发现问题一律记黑名单，清出洛阳市场。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 王喆 曹淼亮）